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Главная » Общество » Видео Тука сделал предложение своей жене в прямом эфире

Видео Тука сделал предложение своей жене в прямом эфире

<span class="label red">Видео</span> Тука сделал предложение своей жене в прямом эфире
Георгий Тука / Фото: УНИАН

Они вместе уже 21 год

12.05.17 74
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Тука живет вместе со своей возлюбленной уже 21 год, а отношения до сих пор не оформили.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "5 канала" сделал предложение своей возлюбленной.

"Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас пригласить свою жену, с которой мы 21 год живем вместе, но мы еще не являемся официально супругами. Вита, я тебе предлагаю все-таки зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой", - сказал Георгий Тука.

Напомним, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение о замужестве от своего бойфренда.

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