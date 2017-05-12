Тука живет вместе со своей возлюбленной уже 21 год, а отношения до сих пор не оформили.



Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "5 канала" сделал предложение своей возлюбленной.

"Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас пригласить свою жену, с которой мы 21 год живем вместе, но мы еще не являемся официально супругами. Вита, я тебе предлагаю все-таки зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой", - сказал Георгий Тука.

Напомним, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение о замужестве от своего бойфренда.