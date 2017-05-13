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Главная » Общество » Инфографика / Видео Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения
Евровидение-2017

Инфографика / Видео Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения

<span class="label red">Инфографика / Видео</span> Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения
Сальвадор Собрал / Фото: УНИАН

Главным претендентом на победу теперь считается представитель Португалии

13.05.17 1065
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За сутки до финала Евровидения-2017 букмекеры изменили котировки на нескольких участников. Это привело к изменению фаворита, свидетельствуют результаты на сайте William Hill, передает УНИАН.

Согласно обновленным котировкам букмекерской конторы, главным претендентом на победу в Евровидении-2017 теперь считается представитель Португалии Сальвадор Собрал. На его победу принимают ставки с коэффициентом 2,5.

На втором месте - представитель Италии Франческо Габбани, далее идет болгарин Кристиан Костов, на четвертом месте - Бельгия. Замыкает ТОП-5, согласно прогнозам букмекеров, Британия.

Ранее фаворитом Евровидения-2017 считался итальянец Франческо Габбани, именно ему букмекеры прогнозировали победу.

Напомним, в Киеве сегодня, 13 мая, в 22:00 состоится финал Евровидения-2017. На сцену в этот вечер выйдут 26 участников песенного конкурса.

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