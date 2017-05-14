Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » 14 мая празднуют День матери

14 мая празднуют День матери

14 мая празднуют День матери
Иллюстрация из открытых источников

Этот праздник отмечают в 85 странах мира

14.05.17 9
0000

Сегодня в Украине отмечается День матери. В отличие от женского праздника 8 марта, в этот день поздравляют исключительно матерей и беременных – будущих мам. Об этом напоминает Укринформ.

Праздник возник в США. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала трогательные письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. Через четыре года, в 1914-м, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. После завершения Первой мировой войны День Матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

На сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Кроме того, более 30 стран отмечают праздник в другие дни.

Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня матери, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. В 1929 "Союз украино" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине.

Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции. С тех пор День Матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Только с 1990 года, благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, День матери вернулся в Украину.

В 1999 он получил официальный статус и был установлен "…в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женское общество", Союза женщин Украины, общественной организации "Союз украинок"…" согласно Указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войнеВ Днипре 1 мая тоже дралисьВ Виннице 1 мая толкались с пенсионерами

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Не та победа 10130
  2. Под стеклом. Окна, которых не будет у моей дочери 15114
  3. Vive la France! Что означает победа Эммануэля Макрона для Европы и Украины 11995
  4. С глубоким пониманием. Почему русскоязычные за границей отводят друг от друга взгляд 6719
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 3899
  6. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 4408
  7. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 4584
  8. Одесса, в отличие от Львова, дуалистична, — Валерий Хаит 4055
  9. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4302
  10. Давай сегодня как обычно. "Правила жизни" киевских барменов 3418
  1. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 10364 / 16783
  2. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 9387 / 13660
  3. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 4726 / 8471
  4. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 4612 / 5433
  5. В Украину идет тепло 2690 / 3039
  6. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 2488 / 4022
  7. Букмекеры изменили прогноз на победителя Евровидения 1715 / 1867
  8. WikiLeaks заплатит $100 тысяч за запись разговора Трампа и Коми 1578 / 1959
  9. Сегодня пройдет финал Евровидения-2017 1258 / 1383
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1110 / 1666
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 102 / 13660
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 80 / 16783
  3. Эффект взросления. 10 вещей, которые нужно изменить в своей жизни после 30 лет 23 / 5433
  4. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 12 / 8471
  5. Победителем Евровидения-2017 в Киеве стал представитель Португалии Сальвадор Собрал 10 / 4022
  6. Шоб мы так жили. Инструкция Владимиру Гройсману перед поездкой в Израиль 9 / 306
  7. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 8 / 4302
  8. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 7 / 1666
  9. Зачем учить. Филипп Грайер об образовании будущего 6 / 4408
  10. В этом году баллы ВНО будут умножать на три новых коэффициента, - Гриневич 4 / 668
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.