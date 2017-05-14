14 мая празднуют День матери

Сегодня в Украине отмечается День матери. В отличие от женского праздника 8 марта, в этот день поздравляют исключительно матерей и беременных – будущих мам. Об этом напоминает Укринформ.

Праздник возник в США. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала трогательные письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. Через четыре года, в 1914-м, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. После завершения Первой мировой войны День Матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

На сегодня День матери отмечается в 85 странах мира. Кроме того, более 30 стран отмечают праздник в другие дни.

Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня матери, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская доля" Елена Киселевская. В 1929 "Союз украино" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине.

Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции. С тех пор День Матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Только с 1990 года, благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, День матери вернулся в Украину.

В 1999 он получил официальный статус и был установлен "…в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женское общество", Союза женщин Украины, общественной организации "Союз украинок"…" согласно Указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года.