Маршрут, который традиционно занимает до 45 минут, можно будет проехать за пять

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал первое видео с прототипом туннеля под Лос-Анджелесом, сеть которых должна спасти город от пробок. Видео он выложил в своем Instagram.

Строительством сети туннелей, по которым машины будут перемещаться со скоростью до 200 км/час, закрепленные на электрических "санях", занимается новая компания Маска - The Boring Company.

В другом Instagram-посте, Маск раскрыл первый маршрут, по которому проляжет туннель: "Из Лос-Анджелеса в Кальвер-Сити, Санта-Монику, Вествуд и Шерман Оукс".

В будущем сеть охватит большую часть мегаполиса. Маск обещает, что маршрут, который традиционно занимает 30-45 минут, можно будет преодолеть за 5 минут в туннеле. Пока неизвестно, получила ли его компания разрешение на строительство от мэрии.

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Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Май 12 2017 в 5:48 PDT