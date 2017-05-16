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Главная » Общество » Фото / Видео 101-летний ветеран Второй мировой установил рекорд по прыжкам с парашютом

Фото / Видео 101-летний ветеран Второй мировой установил рекорд по прыжкам с парашютом

<span class="label red">Фото / Видео</span> 101-летний ветеран Второй мировой установил рекорд по прыжкам с парашютом
Уильям Верден Хеес / Фото: CNN

В первый раз Брайсон Уильям Верден Хеес прыгнул в парашютом год назад

16.05.17 27
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Ветеран Второй мировой войны из западной Англии Брайсон Уильям Верден Хеес, которому исполнился 101 год, стал самым старым в мире человеком, который прыгнул с парашютом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Рекордсмен более известный как "Верден" - ветеран операции "Нептун", высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

101-летний дедушка совершил рекордный прыжок в воскресенье, 14 мая. А свой первый в жизни прыжок с парашютом Хеес совершил в прошлом году, чтобы отпраздновать 100-летие.

"Прыжок с парашютом в прошлом году был невероятным опытом, я насладился им, поэтому захотел сделать это снова", - сказал он в заявлении для прессы.

Уильям Верден Хеес

Фото: CNN

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