В первый раз Брайсон Уильям Верден Хеес прыгнул в парашютом год назад

Ветеран Второй мировой войны из западной Англии Брайсон Уильям Верден Хеес, которому исполнился 101 год, стал самым старым в мире человеком, который прыгнул с парашютом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на CNN.

Рекордсмен более известный как "Верден" - ветеран операции "Нептун", высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

101-летний дедушка совершил рекордный прыжок в воскресенье, 14 мая. А свой первый в жизни прыжок с парашютом Хеес совершил в прошлом году, чтобы отпраздновать 100-летие.

"Прыжок с парашютом в прошлом году был невероятным опытом, я насладился им, поэтому захотел сделать это снова", - сказал он в заявлении для прессы.

Уильям Верден Хеес







Фото: CNN