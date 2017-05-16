В Rocket Lab (стартап от создателей космической компании Aerospace) в этом месяце собираются выпустить свой первый космический аппарат. Об этом сообщает Популярная механика.

Инженеры компании попытаются реализовать первый экспериментальный полет ракеты Electron - нового "миниатюрного" космического аппарата, который сможет выводить на орбиту небольшие спутники.

Запуск ракеты намечен на 21 мая, а продолжаться первый полет будет в течение 10 дней. Экспериментальная ракета названа It’s a Test (с английского - "это тест"). Она будет запущена с частного космодрома компании в Новой Зеландии. Это будет первый тестовый запуск из трех, перед тем, как Electron станет считаться действующим космическим аппаратом.

Высота Electron около 17 метров - она гораздо меньше других ранее запущенных ракет-носителей, например Falcon 9 (70 м) или Atlas V (58 м).

Несмотря на свой небольшой для космического устройства размер, ракета сможет поднимать небольшие спутники весом до 200 кг и доставлять их на низкую орбиту Земли.

Инженеры Rocket Lab занимались разработкой ракеты на протяжении четырех лет, а в течение прошлого года успешно тестировали устройство на земле.

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В компании Rocket Lab предполагают, что запуск Electron будет успешен. Благодаря небольшому размеру стоимость отправки груза в космос существенно уменьшится и составит всего $5 млн (к слову, запуск Falcon 9 стоит $62 млн). Руководство компании говорит, что у них уже есть очередь из клиентов, ожидающих запуска компактной ракеты.