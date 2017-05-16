Президент Украины Пётр Порошенко 15 мая подписал указ о новых санкциях против России. В санкционный список попали компании Mail.Ru Group, «Яндекс», производители антивирусников «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Соответственно, на территории Украины будут заблокированы все сервисы «Яндекса» и Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Фокус предлагает читателям высказаться о том, к чему приведёт этот запрет.
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Фокус предлагает читателям поделиться мнением о том, как запрет российских соцсетей и поисковиков скажется на УАнете
Президент Украины Пётр Порошенко 15 мая подписал указ о новых санкциях против России. В санкционный список попали компании Mail.Ru Group, «Яндекс», производители антивирусников «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Соответственно, на территории Украины будут заблокированы все сервисы «Яндекса» и Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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