Физики создали "говорящую бумагу"

Ультратонкий датчик способен "захватывать" вибрации из звука, а затем преобразовывать их в ток, и наоборот

Физики из Университета штата Мичиган создали легкое, гибкое устройство толщиной с бумагу, которое может стать первым шагом к созданию суперсовременных гаджетов, например, складного громкоговорителя или даже "говорящей" газеты. Об этом сообщает Популярная механика.

"Мы создали первый ультратонкий, гибкий датчик, который может преобразовать механическую энергию в ток и наоборот", - рассказал автор разработки, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Нельсон Сепульведа.

В конце прошлого года команда Сепульведа продемонстрировала новую технологию - наногенератор FENG, который был предназначен для зарядки гибкой электроники. Устройство было создано из силиконовой пластины, на которую, в свою очередь, были наложены несколько листов экологически чистого материала, содержащего частицы серебра и полипропилена. FENG воспроизводит электроэнергию, обрабатывая полученную механическую энергию, например движения человека.

Позже исследователи решили доработать FENG, добавив ему новые функции. Они обнаружили, что высокотехнологичный материал может работать как микрофон ("захватывать" вибрации из звука, а затем преобразовывать их в ток) и как громкоговоритель (работая прямо противоположно).

Чтобы продемонстрировать, как работает микрофон, физики разработали систему безопасности для компьютера, которая использует функцию распознавания голоса. Гаджет успешно справился с испытанием, уловив частоты голоса человека.

А чтобы показать возможности громкоговорителя, Сепульведа и его коллеги встроили FENG в флаг Университета штата Мичиган и запрограммировали его "петь" гимн учебного заведения. Музыка в это время транслировалась с iPad через усилитель, подключенный к FENG.

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Исследователи считают, что их разработку ждет большое будущее.

"Представьте себе, что однажды вы сможете достать из кармана невесомый громкоговоритель, приклеить его на стену и передать свое сообщение, - говорит Сепульведа. - Или вообразите говорящую газету, листы которой представляют собой микрофоны. Вы сможете даже вступить с ней в дискуссию".