Бот в помощь. Как украинские программисты создают полезных ботов

Поиск билета на нужную дату, мгновенная юридическая консультация при конфликте с охраной супермаркета, сигнализирование о том, что в электронной очереди за загранпаспортами нашлось свободное место — для решения таких задач украинцы создают ботов

Год назад программист-фрилансер Антон Библя столкнулся с проблемой — нужно было купить билеты на поезд. Система Укрзализныци выдаёт билеты в онлайн-продажу дозировано, поэтому приходилось тратить время, регулярно обновляя сайт железной дороги. Антон решил автоматизировать процесс, написал для мессенджера Telegram бота @railwaybot, который ищет свободные места по заданным критериям поиска, например, "от станции А до станции Б, купе, две нижних полки, послезавтра". Бот постоянно мониторит систему и, находя подходящий вариант, тут же сигнализирует пользователю.

Весной 2017 года Библя решил оформить биометрический загранпаспорт. Убедился, что после известия о скорой отмене виз со странами Евросоюза в отделениях миграционной службы стало не протолкнуться. Однако иногда в электронной очереди образовываются окошки, попав на них, можно быстрее оформить документ. Так Антон решил создать бота @igov_bot, который ищет свободные места в очереди на портале госуслуг. Руководитель платформы iGov Дмитрий Дубилет был не против использования бренда и логотипа, поскольку бот мониторит данные, которые открыты любому пользователю интернета.

Антон — человек не жадный. "Я ищу решение проблемы, когда оно находится, почему бы им не поделиться как минимум с друзьями, как максимум — с любым желающим?" — говорит он. Желающих оказалось немало. Сейчас @railwaybot используют более 14 тыс. человек, спустя три дня после запуска количество пользователей @igov_bot перевалило за 3 тыс. "Это говорит о том, что у общества есть потребность в таких продуктах", — констатирует Библя.

Карманный юрист

Создание ботов становится трендом. Например, недавно команда юристов открыла компанию Bot&Partners Law Firm. В начале 2017 года один из её учредителей, Никита Подгайный, занялся написанием бота для Telegram, который оказывает юридические услуги. Юристы обратили внимание на то, что им часто приходится объяснять людям одно и то же. Они написали консультации по темам, которые чаще всего встречаются в практике, загрузили их в базу. "Смысл в том, что достаточно крутые юристы известных юрфирм пишут доступным языком простые консультации по темам, на которых специализируются, — поясняет Change Everything Officer компании Наталия Соломахина. — Бот — просто механизм донесения этой информации. Идея в том, чтобы дать доступ к правовым знаниям как можно большему количеству людей, которым сложно искать юристов, платить за их услуги большие деньги".

Антон Библя: "Я ищу решение проблемы, когда оно находится, почему бы им не поделиться как минимум с друзьями, как максимум — с любым желающим?"

@B_Pbot консультирует бизнес по вопросам интеллектуальной собственности: нужно ли её регистрировать, что такое авторское право, торговая марка. Есть блок тем по корпоративному праву: когда нужно регистрировать бизнес, что выбрать — ООО или СПД, как ограничить полномочия директора и т. д. Физлицам, не имеющим отношения к предпринимательству, бот оказывает экстренную юридическую помощь в сфере защиты прав потребителей: отвечает, нужно ли оставлять сумку в камере хранения, имеет ли охранник право проверить ваши вещи, что делать, если цена на ценнике и в чеке не совпадает. Бот предлагает ответить на вопросы — да/нет, а потом подсказывает, что сказать администрации супермаркета со ссылкой на закон.

@B_Pbot находит консультации по ключевым словам и фразам. Для его корректной работы весной запустили бета-тестирование, набрав сотню тестеров. "Они задавали вопросы, а мы, исходя из того, о чём нас спрашивают, обучали бота, — говорит Наталия. — Некоторые тестеры баловались: кто-то написал "мазл тов", а ему выдало консультацию про ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю. Подкрутили, теперь бот отвечает на это "привет". Сейчас бот уже обучен примерно на 70%. Чем больше пользователей, тем быстрее он учится".

Сейчас бота используют несколько сотен человек. Услуга пока бесплатная, небольшую абонплату планируют ввести, когда будет создан универсальный юридический помощник, для этого в бота загружают всё больше консультаций. Сейчас, например, команда работает над новым блоком — алгоритмом действий на случай ДТП.

"Тема инноваций в праве не нова. Но дело в том, что юридический рынок достаточно консервативен, поэтому очень сложно их продвигать в этой отрасли, — говорит Соломахина. — Сейчас всё идёт к автоматизации". При этом в Bot&Partners Law Firm подчёркивают, что пользователи имеют дело не с искусственным интеллектом, а с набором алгоритмов — чтобы люди не думали, что консультации генерирует робот. "Хотя я не исключаю, что искусственный интеллект сможет сам анализировать законодательство, судебную практику, составлять документы. Если в него будет загружена достаточно большая база, это вполне вероятно и над этим стоит работать, это интересное направление", — отмечает Наталия Соломахина.

Простой канал коммуникации

В Украине наибольшим спросом пользуются три мессенджера: Telegram, Facebook Messenger и Viber. Именно в таком порядке ранжируется их удобство, считает Антон Библя, поэтому неслучайно ботов чаще всего пишут для Telegram. "Боты — гиковская тема, а именно гики и люди из IT были изначально большей частью аудитории Telegram. Они понимают, что такое боты, как ими пользоваться. Аудитории, допустим, Viber это немного сложнее объяснить, — говорит он. — К тому же играет роль фактор интерфейса и API, то есть интеграции с конкретным сервисом. Telegram сделал достаточно простой и удобный API для интеграции, его интерфейс максимально простой, что упрощает поиск бота, общение с ним. Поэтому мессенджер удобнее как для пользователя, так и для разработчика, который хочет, чтобы его бота нашли и разобрались, как им пользоваться. Сложность интерфейса приводит к тому, что в Viber эта тема не сильно взлетает".

Наталия Соломахина: "Бот — просто механизм донесения этой информации. Идея в том, чтобы дать доступ к правовым знаниям как можно большему количеству людей, которым сложно искать юристов, платить за их услуги большие деньги"

Программист уверен, что использование ботов в сфере обслуживания перспективно. К примеру, тот же Telegram планирует вскоре запустить внутренние платёжные методы: можно будет привязать к мессенджеру банковскую карту и оплачивать ею в боте услуги или покупать товары. При этом гарантом сделок будет выступать платформа.

"Для пользователя это упростит использование бота: он один раз подвязал карту, дальше в любом боте, который поддерживает платежи Telegram, тут же покупает товар в два клика, — поясняет Библя. — Не нужно держать какой-то "зоопарк" приложений: ведь если использовать их как инструмент, их получается куча".

Антон приводит в пример рядовую задачу: нужно купить билет. Человек может зайти в приложение, подождать, пока оно откроется, заполнить несколько полей, если не найдётся подходящий вариант, закрыть приложение, чтобы через какое-то время повторить операцию. А может сразу открыть мессенджер, где у него уже есть много личных ботов, каждый их которых за что-то отвечает: один за поиск билетов, другой — за заказ пиццы, третий — за вызов такси. Программист говорит, что это другой взгляд на одни и те же вещи: бот-платформа — это в первую очередь простой и понятный канал коммуникации с пользователем, который сокращает дистанцию, упрощает процесс и ускоряет его.