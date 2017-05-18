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Главная » Общество » Falcon 9 поработает катафалком

Falcon 9 поработает катафалком

Falcon 9 поработает катафалком
Falcon 9 / Фото: SpaceX

На борту мемориального корабля уже зарезервировано 100 мест под капсулы с прахом людей

18.05.17 124
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Мемориальный корабль Elysium Star II с человеческим прахом будет доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии SSO-A компании Spaceflight Industries. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на пресс-службу Elysium Space.

Похороны в космосе впервые стали упоминаться в научной фантастике в начале XX века, а с конца 90-х годов прошлого века эта процедура стала реальностью. В большинстве случаев прах развеивают на орбите Земли, однако иногда аппарат с прахом отправляется дальше: на Луну (Юджин Шумейкер) или даже к Плутону и поясу Койпера (на борту New Horizons капсула с прахом Клайда Уильяма Томбо). 

В подавляющем большинстве случаев прах принимается на борт космического аппарата как вторичный груз и у запускаемого корабля или зонда есть другое назначение, однако Elysium Star II, по словам представителей Elysium Space, является первым мемориальным кораблем, и космические похороны - это его основная задача.

Elysium Star II будет запущен в рамках миссии SSO-A компании Spaceflight Industries. В рамках запуска ракеты-носителя Falcon 9 со стартовой площадки SLC-4E, запланированного на конец 2017 года, планируется отправить в космос более двух десятков космических аппаратов от разных клиентов, в том числе мемориальный корабль. 

Космический корабль Elysium Star II будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, благодаря чему, по словам представителей Elysium Space, прах "побывает над всеми местами планеты". Через два года корабль сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. На борту мемориального корабля уже зарезервировано 100 мест под капсулы с прахом, однако компания все еще принимает заказы по цене 2490 долларов.

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