Фокус №20. Поколение wtf

Как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию, когда биткоин завоюет мир, что думают об этом молодые люди, рождённые после СССР — анонс нового номера Фокуса

Номер открывается колонкой "Урок Зозули", в которой Денис Семёнов на примере украинского форварда Романа Зозули, отказавшегося выступать за сборную из-за сомнений в своей подготовленности, поднимает тему личной ответственности человека и проводит параллель с политиками: "Я не берусь судить, как отразится поступок Романа на игре сборной — этим пусть занимаются специалисты. Для меня важна его модель поведения: чувствуешь, что не справишься, — откажись от предложения. Даже если оно заманчиво. Даже если тебе доверяют и никто в тебе не сомневается — никто, кроме тебя самого".

Продолжает тему ответственности Никита Потураев — о блокировке российских социальных сетей и сервиса 1С на территории Украины. В своём размышлении он задаёт неудобные вопросы властям, обращая внимание на неприкрытую коррупционную составляющую этого решения, связывая его не только с необходимостью противостоять информационной пропаганде России, но и с тем, как это решение открывает возможность "доить" украинский бизнес за использование запрещённых программ в отсутствие украинских аналогов.

Рубрику "Страна" открывает интервью с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым. Он рассказывает, как избавиться от титушек, почему молодые полицейские уходят из ведомства и как победить янтарную мафию.

Диана Давитян изучает, как работает подразделение аэроразведки. Помогает ей разобраться в том, почему американские беспилотники оказываются хуже по качеству украинских и как наша армия в бою испытывает железных "птиц", — руководитель уникального для украинской армии проекта "Аэроразведка" Натан Хазин.

Для интеллектуалов в номере также есть что почитать. Ян Явсеюшкин поговорил с белорусским философом и методологом, основателем Летучего университета Владимиром Мацкевичем о том, чем Украина и Беларусь могут быть полезны друг другу, почему олигархи важны для демократии и как белорусским интеллектуалам удаётся выживать при режиме Лукашенко.

В рубрике "Мир" Леонид Швец анализирует череду беспрецедентных скандалов, которые сотрясают Белый дом, благодаря выходкам Дональда Трампа. Приведёт ли его провокативная модель поведения к импичменту?

Рубрика "Деньги" открывается с большого анализа рынка люкса в Украине. В статье под названием "Красиво жить не запретишь" Елена Серебрянская и Мария Бабенко рассказывают, как ретейлеры успешно осваивают новые ниши.

В продолжение темы денег Мария Бабенко подробно исследует вопрос цифрового бунта с биткоинами и объясняет, почему скоро популярная криптовалюта сможет заменить не только многие функции традиционных денег, но и государства как такового.

Раздел "Общество" открывается материалом "Рождённые после СССР", в котором Любовь Сидоренко, поговорив с не заставшими серпо-молотовскую идеологию молодыми людьми, выясняет, насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев.

Продолжает рубрику "Общество" статья Натальи Волковой "Гибридные активисты", в которой она аргументированно доказывает, почему прежнее представление украинцев о влиянии и власти сменилось социальной активностью и появлением гибридных ролей в обществе. А дизайнер Елизавета Букреева в инфографике прекрасно реализовала идею "Поколение wtf". Топ-5 социальных ролей Украины, где в виде компьютерных персонажей изображены супергерои Украины, которые и приведут страну к "перемоге". В инфографике указаны миссии и суперсилы каждого из персонажей, и каждый желающий может выбрать персонажа, близкого по духу именно ему.

Следующий материал посвящён будущему. Как трансформируется институт семьи через 50 лет. Как будет выглядеть семья во времена, когда клоны, роботы, виртуальная реальность и полёты по галактике станут повседневным явлением. Сценарии семьи будущего основаны на технологических точках роста в наше время.

Раздел "Культура" открывает интервью Оксаны Савченко с польским режиссёром Кшиштофом Занусси о грехе, вере и войне — "Никто не в порядке"... Также здесь есть майский обзор книжных новинок "Под знаком 2014-го", составленный Юрием Володарским.

Закрывает номер гид Фокуса по летним лагерям. Палатки и all inclusive, парашюты и изучение английского, с мамой или без — Евгения Слинько рассказывает о восьми таких заведениях.

Екатерина Макаревич, редактор отдела Общество