Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Фокус №20. Поколение wtf
Фокус №20. Поколение wtf

Фокус №20. Поколение wtf

Как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию, когда биткоин завоюет мир, что думают об этом молодые люди, рождённые после СССР — анонс нового номера Фокуса

18.05.17 31
000

Номер открывается колонкой "Урок Зозули", в которой Денис Семёнов на примере украинского форварда Романа Зозули, отказавшегося выступать за сборную из-за сомнений в своей подготовленности, поднимает тему личной ответственности человека и проводит параллель с политиками: "Я не берусь судить, как отразится поступок Романа на игре сборной — этим пусть занимаются специалисты. Для меня важна его модель поведения: чувствуешь, что не справишься, — откажись от предложения. Даже если оно заманчиво. Даже если тебе доверяют и никто в тебе не сомневается — никто, кроме тебя самого".

Продолжает тему ответственности Никита Потураев — о блокировке российских социальных сетей и сервиса 1С на территории Украины. В своём размышлении он задаёт неудобные вопросы властям, обращая внимание на неприкрытую коррупционную составляющую этого решения, связывая его не только с необходимостью противостоять информационной пропаганде России, но и с тем, как это решение открывает возможность "доить" украинский бизнес за использование запрещённых программ в отсутствие украинских аналогов.

Рубрику "Страна" открывает интервью с главой Национальной полиции Украины Сергеем Князевым. Он рассказывает, как избавиться от титушек, почему молодые полицейские уходят из ведомства и как победить янтарную мафию.

Диана Давитян изучает, как работает подразделение аэроразведки. Помогает ей разобраться в том, почему американские беспилотники оказываются хуже по качеству украинских и как наша армия в бою испытывает железных "птиц", — руководитель уникального для украинской армии проекта "Аэроразведка" Натан Хазин.

Для интеллектуалов в номере также есть что почитать. Ян Явсеюшкин поговорил с белорусским философом и методологом, основателем Летучего университета Владимиром Мацкевичем о том, чем Украина и Беларусь могут быть полезны друг другу, почему олигархи важны для демократии и как белорусским интеллектуалам удаётся выживать при режиме Лукашенко.

В рубрике "Мир" Леонид Швец анализирует череду беспрецедентных скандалов, которые сотрясают Белый дом, благодаря выходкам Дональда Трампа. Приведёт ли его провокативная модель поведения к импичменту?

Рубрика "Деньги" открывается с большого анализа рынка люкса в Украине. В статье под названием "Красиво жить не запретишь" Елена Серебрянская и Мария Бабенко рассказывают, как ретейлеры успешно осваивают новые ниши.

В продолжение темы денег Мария Бабенко подробно исследует вопрос цифрового бунта с биткоинами и объясняет, почему скоро популярная криптовалюта сможет заменить не только многие функции традиционных денег, но и государства как такового.

Раздел "Общество" открывается материалом "Рождённые после СССР", в котором Любовь Сидоренко, поговорив с не заставшими серпо-молотовскую идеологию молодыми людьми, выясняет, насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев.

Продолжает рубрику "Общество" статья Натальи Волковой "Гибридные активисты", в которой она аргументированно доказывает, почему прежнее представление украинцев о влиянии и власти сменилось социальной активностью и появлением гибридных ролей в обществе. А дизайнер Елизавета Букреева в инфографике прекрасно реализовала идею "Поколение wtf". Топ-5 социальных ролей Украины, где в виде компьютерных персонажей изображены супергерои Украины, которые и приведут страну к "перемоге". В инфографике указаны миссии и суперсилы каждого из персонажей, и каждый желающий может выбрать персонажа, близкого по духу именно ему.

Следующий материал посвящён будущему. Как трансформируется институт семьи через 50 лет. Как будет выглядеть семья во времена, когда клоны, роботы, виртуальная реальность и полёты по галактике станут повседневным явлением. Сценарии семьи будущего основаны на технологических точках роста в наше время.

Раздел "Культура" открывает интервью Оксаны Савченко с польским режиссёром Кшиштофом Занусси о грехе, вере и войне — "Никто не в порядке"... Также здесь есть майский обзор книжных новинок "Под знаком 2014-го", составленный Юрием Володарским.

Закрывает номер гид Фокуса по летним лагерям. Палатки и all inclusive, парашюты и изучение английского, с мамой или без — Евгения Слинько рассказывает о восьми таких заведениях.

Екатерина Макаревич, редактор отдела Общество

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в УкраинеДождались. Как прошла пресс-конференция Петра ПорошенкоС другой стороны жизни. Здоровый больного чаще всего понимает только на словах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10666
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 25831
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4484
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 32448
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 32498
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1357
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2195
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2217
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5268
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2736
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 4440 / 10020
  2. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 3649 / 4293
  3. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 3646 / 4095
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 3594 / 32448
  5. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 3293 / 4617
  6. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 2765 / 3051
  7. Спецназ вошел в поселок под Харьковом 2145 / 3577
  8. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 1855 / 25831
  9. Генсек Совета Европы дружит с Путиным, - Арьев 1728 / 1987
  10. Прокурор рассказал о поездках Суркова к Януковичу и Ахметову 1696 / 1959
  1. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 62 / 32448
  2. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 57 / 10020
  3. Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим 27 / 3051
  4. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 22 / 25831
  5. Выйти из зоны комфорта. Почему запрет российских соцсетей пойдёт украинцам на пользу 22 / 1401
  6. Цукерберг следующий. Зачем президент Украины решил высечь море за цунами 18 / 2065
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 16 / 10666
  8. Тайна складывания крыльев божьих коровок поможет в освоении космоса 11 / 4095
  9. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 11 / 4617
  10. Пенсионная реформа отменяет особые условия выхода на пенсию для госслужащих 11 / 4293
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.