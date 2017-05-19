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Главная » Общество » Видео Гигантские телескопы смогут строить в открытом космосе

Видео Гигантские телескопы смогут строить в открытом космосе

<span class="label red">Видео</span> Гигантские телескопы смогут строить в открытом космосе
Аппарат Archinaut / Фото: Made In Space

Космический аппарат Archinaut будет собирать объекты, которые нельзя отправить на орбиту из-за их крупных габаритов

19.05.17 8
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Американская компания Made In Space, которая управляет коммерческим 3D-принтером на Международной космической станции (МКС), разработала новую технологию - аппарат Archinaut. Он будет собирать крупные объекты в открытом космосе. Об этом сообщает Популярная механика.

"Отличие нового аппарата состоит в том, что он сможет собирать крупные объекты, которые нельзя отправить в космос в сложенном или разобранном состоянии", - говорит генеральный директор компании Эндрю Раш.

Archinaut объединяет 3D-принтер и гибкий космический манипулятор в единое устройство, способное печатать различные детали и соединять их прямо в открытом космосе.

Например, аппарат сможет строить гигантские космические телескопы: сейчас их необходимо доставлять в сложенном состоянии внутри головного обтекателя, что существенно ограничивает их максимальный размер.

Также Archinaut сможет отремонтировать или модернизировать искусственные спутники, которые уже находятся "на задании" в космосе.

Компания Made In Space разрабатывала аппарат около 6 месяцев. Финансировать проект в ноябре прошлого года решило руководство NASA.

После того, как работа над аппаратом будет полностью завершена, инженеры планируют провести демонстрационный запуск к орбите Земли. Ожидается, что Archinaut полетит в космос в 2018 году.

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