Американская компания Made In Space, которая управляет коммерческим 3D-принтером на Международной космической станции (МКС), разработала новую технологию - аппарат Archinaut. Он будет собирать крупные объекты в открытом космосе. Об этом сообщает Популярная механика.
"Отличие нового аппарата состоит в том, что он сможет собирать крупные объекты, которые нельзя отправить в космос в сложенном или разобранном состоянии", - говорит генеральный директор компании Эндрю Раш.
Archinaut объединяет 3D-принтер и гибкий космический манипулятор в единое устройство, способное печатать различные детали и соединять их прямо в открытом космосе.
Например, аппарат сможет строить гигантские космические телескопы: сейчас их необходимо доставлять в сложенном состоянии внутри головного обтекателя, что существенно ограничивает их максимальный размер.
Также Archinaut сможет отремонтировать или модернизировать искусственные спутники, которые уже находятся "на задании" в космосе.
Компания Made In Space разрабатывала аппарат около 6 месяцев. Финансировать проект в ноябре прошлого года решило руководство NASA.
После того, как работа над аппаратом будет полностью завершена, инженеры планируют провести демонстрационный запуск к орбите Земли. Ожидается, что Archinaut полетит в космос в 2018 году.