В Китае построили чёртово колесо без спиц. Главная особенность конструкции - отсутствие опор внутри колеса. Об этом сообщает Популярная механика.
Это архитектурное решение не имеет аналогов в мире.
Верхняя кабинка аттракциона будет подниматься на высоту 145 метров над мостом через реку Байлунцзян в районе города Вэйфан в Китае.
В диаметре колесо составляет 125 метров; к ободу крепится 36 кабинок. В кабинки уже установили мониторы; что на них будут показывать, пока неизвестно - возможно, текущее положение кабинки относительно земли. На колесе будет работать Wi-Fi.
Запустить аттракцион планируют уже в начале июня.
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Уникальное чёртово колесо в Китае
Фото: news.cn