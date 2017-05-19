Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » На Шелковом пути раскопали город размером с Монако

На Шелковом пути раскопали город размером с Монако

На Шелковом пути раскопали город размером с Монако
Гравюра "Купцы на Шелковом пути" из Каталонского атласа, 1375 / Фото: Wikimedia Commons

Найти древнее поселение помогли дроны

19.05.17 19
000

В Ферганской долине археологи раскопали новое поселение Великого шелкового пути. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Sabah.

В результате двухлетних раскопок рядом с кишлаком Минг-Тепе, сотрудники Института археологии Китайской академии общественных наук (CASS) и Института археологии Узбекистана в Ферганской долине открыли древний город размером с Монако (около 2 квадратных километров).

Перед тем как начать раскопки, археологи при помощи дронов, оснащенных технологией Real Time Kinematic, фиксировали высоту рельефа на территории памятника и вокруг него. Это позволило идентифицировать остатки гробницы и ремесленной мастерской в пределах городских стен. Их наличие доказало, что памятник имел постоянное местное население, а не был только пунктом для постоя.

В свете проведенных исследований понятно, что 2000 лет назад найденное поселение было важным городом, связанным с Королевством Дайюань. Государством, которое известно своими породистыми лошадьми и перевалочными пунктами на большей территории Великого шелкового пути. На сегодняшний день, он является наиболее перспективным местом для изучения процесса взаимного влияния китайской и европейской цивилизаций на рубеже нашей эры.

Напомним, Великий шелковый путь - разветвленная сеть караванных дорог, пересекавшая Европу и Aзию от Средиземноморья до Китая. Ее развитие оказало огромное влияние на формирование политического, экономического, культурного устройства стран Передней Азии, Кавказа, Средней Азии и Китая. В Средней Азии вдоль ее маршрутов возникли города: Мерв, Самарканд, Бухара, Термез, Хива и другие города, ставшие впоследствии центрами науки и культуры.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Киеве нашли древнеегипетскую мумиюВ Египте нашли мумии возрастом 3,5 тыс. летВ Италии нашли зубные пломбы возрастом 13 тысяч лет

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 11719
  2. Ядерное оружие и Чечня. Россия развалится не по югославскому сценарию 27271
  3. Битва за Днепр. Почему в Украине сохранилась технология организации беспорядков 4743
  4. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 34584
  5. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 33166
  6. Пропал ребёнок. Как в Украине ищут пропавших без вести детей 1439
  7. Объять необъятное. Как западный психоэкономист Майкл Мутхукришна ищет ключ к сохранению планеты 2292
  8. Стартап на трамвайных рельсах. Как Антон Слепаков пересел с грузовика на трамвай 2455
  9. Судьба галицкого Рокфеллера. Как грандиозный скандал лишил Галицию шанса стать новой Калифорнией 5649
  10. Фабрика убийств. Как День Победы превратили в культ войны 2995
  1. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 6301 / 7010
  2. Уникальное чёртово колесо без спиц построили в Китае 3077 / 3424
  3. Нидерланды обнародовали видео облета своего фрегата российскими Су-24 2576 / 2865
  4. Российский музыкант выпустил клип с критикой кремлевской пропаганды 2491 / 2774
  5. Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть 2205 / 2513
  6. Под землей созданы города, заполненные боеприпасами, - Эрдоган 1973 / 2112
  7. ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота 1825 / 1958
  8. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 1645 / 4340
  9. Спецназ вошел в поселок под Харьковом 1637 / 5611
  10. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 1606 / 34584
  1. Российский музыкант выпустил клип с критикой кремлевской пропаганды 30 / 2774
  2. "ПионЭры, идите в ж…пу!" Кремлевская игра в СССР все больше отдает маразмом 27 / 7010
  3. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 17 / 34584
  4. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 16 / 4340
  5. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 13 / 1677
  6. Генпрокуратура подготовила подозрение Сталину и Берии в деле о депортации крымских татар 11 / 1066
  7. Под землей созданы города, заполненные боеприпасами, - Эрдоган 9 / 2112
  8. Увидеть Киев и… Чего ожидали гости "Евровидения" от Украины и оправдались ли их надежды 9 / 33166
  9. Ученые определили самую опасную для психического здоровья соцсеть 8 / 2513
  10. Чрезвычайное положение в энергетике будет длиться до середины сентября, - Насалик 7 / 356
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.