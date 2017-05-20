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Главная » Общество » Видео Робот успешно посадил виртуальный пассажирский самолет

Видео Робот успешно посадил виртуальный пассажирский самолет

<span class="label red">Видео</span> Робот успешно посадил виртуальный пассажирский самолет
Фото: YouTube

Отрабатывался сценарий, по которому командир воздушного судна в полете оказался неспособен вести самолет

20.05.17 21
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Американская компания Aurora Flight Sciences провела очередные испытания роботизированной системы ALIAS, позволяющей конвертировать любой пилотируемый летательный аппарат в беспилотник. Об этом сообщает N+1.

Робота установили в тренажере кабины пилотов пассажирского самолета Boeing 737-800NG, и он успешно посадил виртуальный самолет.

Быстрая конвертация пилотируемых летательных аппаратов в беспилотники позволяет решить несколько задач. В частности, такая возможность позволяет компенсировать нехватку беспилотников. Кроме того, обеспилоченная техника позволяет использовать технику по ее прямому назначению, при этом не подвергая опасности жизни пилотов.

Во время испытаний на тренажере Boeing 737-800NG отрабатывался сценарий, по которому командир воздушного судна в полете оказался неспособен вести самолет. Система ALIAS, выполнявшая роль второго пилота, перехватила управление на себя, успешно довела виртуальный самолет до аэропорта и посадила его.

Во время испытаний Boeing 737-800NG шел в режиме автопилота, позволяющего самолету выполнять и автоматическую посадку. Робот ALIAS, поворачивая верньеры на приборной панели, передвигая рукояти закрылков и ручки газа, отдавала автопилоту необходимые команды. Следует отметить, что посадка самолета даже в режиме автопилота крайне сложна.

Разработка системы ALIAS ведется по заказу Агентства перспективных оборонных разработок США. Она представляет собой несколько камер высокой четкости, устанавливаемых в кабине пилотов, и манипулятор со множеством степеней свободы и вычислительной системы. Согласно требованию военных, ALIAS должна быстро устанавливаться на любой летательный аппарат без вмешательства в его конструкцию.

Управление системой производится посредством понятного графического интерфейса на планшетном компьютере. Кроме того, возможны голосовое управление и голосовая обратная связь. В настоящее время на демонтаж прототипа системы, адаптацию его под новый летательный аппарат и установку необходимо около 30 дней.

Система ALIAS специально разработана таким образом, чтобы быть способной взаимодействовать с обычными органами управления в кабине пилотов, будь то кнопки, ручки или педали. Система способна работать в нескольких режимах: наблюдателя (не ведет летательный аппарат, но готова перехватить управление), второго пилота (помогает командиру вести аппарат) и автономном (ведет аппарат самостоятельно).

Ранее систему ALIAS успешно испытали на реальных самолетах Diamond DA42 и Cessna 208 Caravan, гидросамолете DHC-2 Beaver и многоцелевом вертолете UH-1 Iroquois.

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