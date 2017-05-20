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Главная » Общество » Видео Появилось видео рекордного заезда электромобиля NIO EP9 по "Зеленому аду"
<span class="label red">Видео</span> Появилось видео рекордного заезда электромобиля NIO EP9 по "Зеленому аду"
Электрокар NIO EP9 / Фото из открытых источников

Видео Появилось видео рекордного заезда электромобиля NIO EP9 по "Зеленому аду"

NIO EP9 способен разгоняться до 200 км/ч за 7,1 секунды

20.05.17 504
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Китайская компания NextEV опубликовала видеозапись рекордного заезда электромобиля NIO EP9 на Северной Петле "Нюрбургринга". Об этом сообщает N+1.

"Нюрбургринг" - одна из самых известных в мире трасс, а Северная петля (Nordschleife) трассы за свою сложность прозвана "Зеленым адом". На сегодняшний день Nordschleife не является трассой гонок Формулы-1, однако по-прежнему эксплуатируется. Время преодоления Северной петли стало своеобразным соревнованием среди автопроизводителей и гонщиков.

Вплоть до недавнего времени самым быстрым серийно выпускаемым автомобилем Северной петли "Нюрбургринга" был бензиновый Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante - 5 октября 2016 года машина прошла трассу за 06'52.01. NIO EP9 побил этот рекорд больше, чем на 6 секунд, пройдя трассу за 06'45.90.

Заезд прошел еще 12 мая, но видеозапись прохождения трассы появилась только через несколько дней. Опубликованный видеоролик целиком показывает рекордный заезд по Северной петле из кабины NIO EP9.

NIO EP9 оснащен мегаваттным электродвигателем (около 1360 лошадиных сил), который разгоняет электромобиль до 200 километров в час за 7,1 секунды. Максимальная скорость электрокара составляет 313 километров в час.

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