Синий свет делает спортсменов сильнее, - ученые

Многие спортивные соревнования происходят поздно вечером, так как должны демонстрироваться на телевидении в прайм-тайм. В такое время суток многие атлеты не могут показать свой лучший результат из-за их цикла сна-бодрствования. В исследовании, проведенном под руководством профессора Арно Шмидта-Трюксасса из Базельского университета, дается интересный вывод, что если подвергнуть атлетов воздействию синего света перед выступлением, это может повлиять на них позитивно. Результаты его опубликованы в статье, вышедшей в журнале Frontiers in Physiology, передает Популярная механика.

В исследовании было задействовано 74 молодых атлетов мужского пола.

Давно известно, что синий свет снижает выработку мелатонина, гормона сна. Исследователи выяснили, что это снижение повышает выносливость атлетов по время 12-минутного испытания на велосипедном тренажере. Они в случайном порядке разделили участников эксперимента на три группы и в течение часа подвергали их воздействию яркого света, синего монохроматического света или контрольного света. После чего сразу проверяли их физические показатели на велоэргометре.

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Синий свет значительно увеличил возможности атлетов на финальном рывке в положенное время, причем чем более интенсивно спортсмены подвергались его воздействию, тем более высокие показывали результаты. Таким образом, свет подавил выработку мелатонина и повлиял на цикл сна-бодрствования.

К самым малым результатам привело воздействие обыкновенного яркого света.