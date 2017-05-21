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Главная » Общество » Синий свет делает спортсменов сильнее, - ученые

Синий свет делает спортсменов сильнее, - ученые

Синий свет делает спортсменов сильнее, - ученые
Фото: popmech.ru

Синий свет снижает выработку мелатонина - гормона сна

21.05.17 81
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Многие спортивные соревнования происходят поздно вечером, так как должны демонстрироваться на телевидении в прайм-тайм. В такое время суток многие атлеты не могут показать свой лучший результат из-за их цикла сна-бодрствования. В исследовании, проведенном под руководством профессора Арно Шмидта-Трюксасса из Базельского университета, дается интересный вывод, что если подвергнуть атлетов воздействию синего света перед выступлением, это может повлиять на них позитивно. Результаты его опубликованы в статье, вышедшей в журнале Frontiers in Physiology, передает Популярная механика.

В исследовании было задействовано 74 молодых атлетов мужского пола.

Давно известно, что синий свет снижает выработку мелатонина, гормона сна. Исследователи выяснили, что это снижение повышает выносливость атлетов по время 12-минутного испытания на велосипедном тренажере. Они в случайном порядке разделили участников эксперимента на три группы и в течение часа подвергали их воздействию яркого света, синего монохроматического света или контрольного света. После чего сразу проверяли их физические показатели на велоэргометре.

Синий свет значительно увеличил возможности атлетов на финальном рывке в положенное время, причем чем более интенсивно спортсмены подвергались его воздействию, тем более высокие показывали результаты. Таким образом, свет подавил выработку мелатонина и повлиял на цикл сна-бодрствования.

К самым малым результатам привело воздействие обыкновенного яркого света.

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