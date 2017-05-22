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Главная » Общество » У Эвереста обрушилась отвесная скала, альпинистам будет сложнее покорять вершину

У Эвереста обрушилась отвесная скала, альпинистам будет сложнее покорять вершину

У Эвереста обрушилась отвесная скала, альпинистам будет сложнее покорять вершину
Покорение Эвереста / Фото: AFP

Обвал породы могло вызвать землетрясение, которое произошло в апреле 2015 года в Непале

22.05.17 13
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Одна из самых известных точек маршрута восходящих на Эверест (Джомолунгму) альпинистов - почти вертикальный склон, получивший название ступень Хиллари - обвалилась, что делает покорение высочайшей горы мира еще более опасным. Об этом сообщает Русская служа ВВС.

Названный в честь руководителя первой экспедиции, покорившей вершину - новозеландца Эдмунда Хиллари - 13-метровый склон представлял собой гребень из снега и льда, который спортсменам необходимо было преодолевать по одному.

Как отмечают скалолазы, обвал породы могло вызвать крайне разрушительное землетрясение апреля 2015 года в Непале, при котором погибли более 8 тысяч человек, подземные толчки также вызвали оползни и сходы лавин.

Сама Джомолунгма тогда сдвинулась на три сантиметра.

"Не знаю, что нужно будет делать, когда снежного покрова не будет, поскольку сейчас там лежат огромные камни, с которыми будет весьма непросто сладить", - заметил британский альпинист Тим Моуздейл на странице "Экспедиции Эвереста" в Facebook.

По словам покорителя гор, в прошлом году он не смог проверить состояние ступени, поскольку та была засыпана плотным слоем снега, но в этом году он увидел лишь обломки камней на ее месте.

"В совершенно ясный день не имеет значения, задержались ли вы на полтора-два часа у ступени Хиллари, что совсем близко от вершины. Однако если погода меняется, это вопрос жизни и смерти", - говорил пять лет назад ветеран альпинизма сэр Крис Бонингтон.

И при существовавшей ступени Хиллари очереди на подъем или спуск по ее плоскости могли означать смертельную опасность для задержавшихся в случае ухудшения погодных условий.
Как будет теперь организован порядок преодоления этого препятствия, путешественники не знают.

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