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Главная » Общество » Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи

Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи

Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи

Им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера

22.05.17 2681
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Сотрудники генетической лаборатории Boyalife Group намерены создать клон великого Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Grifonsoft.

Для этого ученые намерены применить все новейшие технологии. По мнению генетиков, в этом деле им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера. Специалисты Boyalife Group хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.

Леонардо да Винчи, который жил несколько столетий назад, обладал разными способностями. Он был писателем, художником, анатомом, изобретателем, математиком, а также имел много других умений и навыков.

К вышеуказанным качествам можно отнести и умение смотреть в будущее, что отразилось на научных проектах ученого. Картины да Винчи все еще не дают исследователям покоя своей таинственностью.

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