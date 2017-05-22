Генетики собрались клонировать Леонардо да Винчи

Сотрудники генетической лаборатории Boyalife Group намерены создать клон великого Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Grifonsoft.

Для этого ученые намерены применить все новейшие технологии. По мнению генетиков, в этом деле им может помочь криминалистическая экспертиза работ мастера. Специалисты Boyalife Group хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.

Леонардо да Винчи, который жил несколько столетий назад, обладал разными способностями. Он был писателем, художником, анатомом, изобретателем, математиком, а также имел много других умений и навыков.

К вышеуказанным качествам можно отнести и умение смотреть в будущее, что отразилось на научных проектах ученого. Картины да Винчи все еще не дают исследователям покоя своей таинственностью.