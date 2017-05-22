Обнародована утечка из правил модерирования Facebook

В первую очередь предписывается удалять комментарии, в которых содержится прямая и осуществимая угроза насилия конкретным лицам

Британская газета The Guardian опубликовала попавшие в ее распоряжение внутренние документы социальной сети Facebook, посвященные политике модерирования записей и комментариев в сети. Об этом сообщает Укринформ.

Из опубликованных The Guardian документов следует, что модераторам предписывается удалять прежде всего комментарии, в которых содержится прямая и осуществимая угроза насилия конкретным лицам.

В частности, модераторы должны удалять призывы "Застрелить Трампа", но не обязаны делать этого, если один пользователь желает смерти другому. Запрещены также фото и видео насилия над детьми - но только в том случае, если речь идет о явном садизме или оправдании происходящего. Строгие правила действуют относительно публикаций фото обнаженных людей, однако и тут действуют исключения - можно публиковать фотографии, являющиеся историческими документами.

Модераторы Facebook признаются, что не всегда справляются с огромным потоком жалоб на контент, а правила не могут описать все возможные спорные случаи: "Порой на принятие решения о том, удалять запись или нет, отводится всего 10 секунд".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский программист создал плеер для прослушивания музыки в Facebook

Пользователи Facebook, в том числе известные общественные деятели и политики, критикуют крупнейшую социальную сеть в мире за ее политику модерирования, жалуясь на отсутствие четких правил того, какие записи разрешены, а какие будут удалены. При этом часть комментаторов критикует Facebook за недостаточно активную борьбу с так называемым "языком ненависти" и "ложными новостями", а другие утверждают, что модераторы, стирая те или иные комментарии и блокируя пользователей, нарушают свободу слова.

Время от времени заблокированными в Facebook оказываются, в частности аккаунты известных украинских блогеров и активистов.