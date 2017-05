Знаменитый актер Чак Норрис проиграл бабушке бывшего американского футболиста Росса Смита в так называемом Bottle Flip Challenge - подбрасывании бутылки. Ролик с победой пожилой женщины спортсмен опубликовал в своем Twitter.

На видео бабушка Смита умудрилась подбросить бутылку так, что она приземлилась на стол, а бутылка Норриса упала на пол.

"Не могу поверить, что моя бабушка уделала Чака Норриса! Она единственный в мире человек, которому это удалось!!!" - написал Смит.

I can't believe Grandma beat Chuck Norris! She's the only person ever to do so!!! pic.twitter.com/qNFAxudbuP