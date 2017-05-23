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Главная » Общество » Волонтеры разработали будильник, перечисляющий за каждую "проспанную" минуту деньги на помощь армии
Волонтеры разработали будильник, перечисляющий за каждую "проспанную" минуту деньги на помощь армии
Фото из открытых источников

Волонтеры разработали будильник, перечисляющий за каждую "проспанную" минуту деньги на помощь армии

Средства будут поступать на счет фонда "Вернись живым"

23.05.17 41
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Волонтеры презентовали мобильное приложение Wake App in Peace - будильник, который за каждую минуту, которую "проспанную" минуту переводит деньги в благотворительный фонд помощи украинской армии "Вернись живым".

Об этом рассказал автор идеи Артем Карелин, сообщает Укринформ

"Каждая пауза будильника отправляет деньги на потребности военных. Таким образом, вы можете продолжать спать, а они будут продолжать охранять ваш мирный сон", - рассказал Карелин. 

После установки приложения пользователь, регистрирует свою банковскую карту, затем настраивает будильник, выставляет сумму за паузу, которую он готов оплатить, и деньги будут списываться каждый раз, когда будут переставлять будильник. Средства сразу будут поступать на счет фонда "Вернись живым".

По словам автора проекта, этот будильник приучает людей поддерживать армию постоянно, а не только в дни обострения боевых действий.

Сигналом будильника стала песня на слова Сергей Жадана "Колыбельная", которую исполнили группа "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова (группа "Крихітка"). Как пояснил писатель, песня написана в форме диалога между девушкой и парнем, который пошел защищать Украину.

"Когда появилось предложение от организаторов, ... мне показалось, что неплохо было бы сделать текст о военных как простых людях, которые когда-нибудь вернутся домой, которых здесь ждут, наших сограждан, на месте которых можем быть и мы. Так появился диалог девушки, которая ждет парня и самого парня", - сказал Жадан.

Скачать приложение можно бесплатно в Google Play и App Store.

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