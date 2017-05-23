Волонтеры разработали будильник, перечисляющий за каждую "проспанную" минуту деньги на помощь армии

Волонтеры презентовали мобильное приложение Wake App in Peace - будильник, который за каждую минуту, которую "проспанную" минуту переводит деньги в благотворительный фонд помощи украинской армии "Вернись живым".

Об этом рассказал автор идеи Артем Карелин, сообщает Укринформ.

"Каждая пауза будильника отправляет деньги на потребности военных. Таким образом, вы можете продолжать спать, а они будут продолжать охранять ваш мирный сон", - рассказал Карелин.

После установки приложения пользователь, регистрирует свою банковскую карту, затем настраивает будильник, выставляет сумму за паузу, которую он готов оплатить, и деньги будут списываться каждый раз, когда будут переставлять будильник. Средства сразу будут поступать на счет фонда "Вернись живым".

По словам автора проекта, этот будильник приучает людей поддерживать армию постоянно, а не только в дни обострения боевых действий.

Сигналом будильника стала песня на слова Сергей Жадана "Колыбельная", которую исполнили группа "Линия Маннергейма" и Саша Кольцова (группа "Крихітка"). Как пояснил писатель, песня написана в форме диалога между девушкой и парнем, который пошел защищать Украину.

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"Когда появилось предложение от организаторов, ... мне показалось, что неплохо было бы сделать текст о военных как простых людях, которые когда-нибудь вернутся домой, которых здесь ждут, наших сограждан, на месте которых можем быть и мы. Так появился диалог девушки, которая ждет парня и самого парня", - сказал Жадан.

Скачать приложение можно бесплатно в Google Play и App Store.