Умер один из первых исполнителей роли Джеймса Бонда

В Швейцарии в возрасте 89 лет умер актер Роджер Мур, исполнивший роль агента 007 в семи фильмах "бондианы". В сообщении семьи актера в сети Twitter, говорится, что он умер "после короткой, но отважной борьбы с раком".

Мур стал третьим после Шона Коннери и Джорджа Лэзенби агентом 007 в истории официальной "бондианы". Он сыграл Джеймса Бонда в семи фильмах — "Живи и дай умереть" (1973), "Человек с золотым пистолетом" (1974), "Шпион, который меня любил" (1977), "Лунный гонщик" (1979), "Только для твоих глаз" (1981), "Осьминожка" (1983) и "Вид на убийство" (1985).

После ухода из "бондианы" актер стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он был произведен в рыцари за благотворительную деятельность.