КГГА хочет повысить цены на проезд в общественном транспорте

Стоимость одной поездки автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером предлагается поднять до 4 грн, а метро - до 5 грн

Киевская городская государственная администрация предлагает поднять цены на проезд в общественном транспорте. Об этом идет речь в опубликованном на сайте КГГА проекте распоряжения "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

Цены предлагается повысить с 15 июля 2017 года.

Согласно проекту распоряжения стоимость одной поездки автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером будет составлять 4 грн, метрополитеном - 5 грн.

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При использовании пластиковой бесконтактной карточки стоимость поездки в метро составит от 5 грн (при пополнении на 1-9 поездок) до 4,5 грн при пополнении на 50 поездок.

Также распоряжением предлагается установить стоимость разового билета на городскую электричку в размере 5 грн, а стоимость одного разового проездного билета на городскую электричку и трамваи № 4, 5 или автобусы № 59, 60, 61 – в размере 7 грн.