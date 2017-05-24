Друзья Украины. Как стэнфордский преподаватель учит студентов "читать" Киев и Одессу

КТО ОНА В Украине получила степени бакалавра и магистра, докторскую программу закончила в Университете Южной Калифорнии. В Стэнфорде преподает на факультете славянских языков и литературы ПОЧЕМУ ОНА Учит своих студентов с помощью литературы и кино "считывать" историю и культуру постсоветских городов

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Один из курсов, которые я преподаю в Стэнфорде, — "Текст" города: советские и постсоветские места памяти". На примере четырёх городов — Киева, Одессы, Москвы и Петербурга мы изучаем палимпсест памяти, который создаёт город в XX веке. Можно было бы весь курс построить на украинских городах, но пришлось ограничиться Киевом и Одессой. Причина — отсутствие переведённой украинской литературы. Многие эссе и статьи приходится переводить самой, на перевод крупных художественных текстов не хватает времени.

Мы читаем город, как палимпсест "текстов". При этом нам интересны не только тексты и фильмы о городе, но и то, как жители осваивают городское пространство: муралы, граффити, весь городской "мусор" (реклама, коммуникации). Вместо курсовых мои студенты готовят картографические проекты с использованием GIS (геоинформационных систем). Мы берём на вооружение сервис GoogleMap и GoogleEarth, используем его для создания нарративного тура по местам, где ходили, скажем, герои "Белой гвардии" или происходили события фильма "Брат". Как эти локации назывались до революции? А в советский период? Переименовали ли их сейчас, в период декоммунизации?

В placemarks — места, где происходит действие романа, — студенты вводят гипертекст, накладывают "полигон" (историческую карту того времени) и записывают голосовой тур о том или ином историческом периоде или событии. Один из проектов был посвящён Майдану. Студенты очертили районы центра, где происходили ключевые события, изменяя фон полигона, показывали, как менялась эта карта с ноября 2013-го по февраль 2014-го. Этот тур (мы называем его геонарративом) они выставили в открытом доступе на GoogleEarth, чтобы их родители могли удостовериться, что не зря платят за образование своих детей сотни тысяч долларов.

В разных странах города влияют на жителей в равной степени. Мы со студентами сравнивали тексты английской литературы начала XX века с текстами украинских и российских модернистов. И те и другие старались передать, как город действовал на индивидуума, подавляя его творческие инициативы. То есть славянские модернисты по отношению к модерному городу испытывали те же чувства, что и их современники из других культур.

"Хочу не только изучать со студентами прошлое украинских городов, но и мотивировать их на самостоятельные исследования"

Город всегда существовал в двух модусах: проект Царства Божьего на земле и проект-антиутопия. Одесса была основана Екатериной II как Южная Пальмира — транзитный пункт между несколькими цивилизациями. Но в то же время одесский текст начала века воссоздает библейские представления о городе как о символе Гоморры, падшего города. Эти два мифа — город как утопия и "падший" город — постоянно переплетаются в текстах "Одессы", "Киева", "Москвы" и "Петербурга".

Киев — сложный текст. Этот город был религиозным центром в период Киевской Руси, местом паломничества во времена Российской империи. Разглядеть в "Новом Иерусалиме" падший город непросто. Но возьмите тексты Булгакова, ту же "Белую гвардию", и найдёте предвкушение апокалипсиса, конца времён. Там Киев, как и вся страна, агонизирует. Примечательно, что в этом произведении Город пишется с большой буквы, он — отдельный персонаж со своей психодинамикой.

В рамках курса я ссылаюсь не только на тексты, но и на фильмы. На днях мы смотрели "Человек с киноаппаратом" — ленту авангардного советского режиссёра Дзиги Вертова. Этот фильм снимали в пяти городах, в том числе и в Киеве. Он воссоздает жизнь города в рамках одного дня методом свободной ассоциации. Режиссёр переносит нас в Киев периода нэпа, когда крестьяне мигрировали в город в поисках рабочих мест или активно торговали с городом. Город перестраивается как публичное пространство, чтобы соответствовать новой идеологии советского человека, который после работы спешит не домой, а в культурный "коллектив". Фильм Вертова как раз запечатлел эти новые места советского досуга: клубы рабочих, парикмахерские, стадионы, открытые библиотеки — для идеологического просвещения и формирования коллективного сознания. Горожане и приезжие должны были почувствовать себя винтиком в большой машине социалистического труда.

"Человек с киноаппаратом" интересен тем, что проводит параллель между индустриальным производством угля и стали и "буржуазными" видами деятельности, такими как маникюр, стрижка, или монтаж фильма. Дзига Вертов создаёт фильм о пролетарском городе. Его интересует идея объединения людей ради одного общего процесса: в социалистическом государстве любая деятельность, независимо от того, тяжелый ли это индустриальный труд, или сфера быта, ведёт к построению утопической идеи коммунизма.

Юлия Ильчук: "В placemarks, — места, где происходит действие романа, — студенты вводят гипертекст, накладывают «полигон» (историческую карту того времени) и записывают голосовой тур о том или ином историческом периоде или событии. Один из проектов был посвящён Майдану"

Программа моего курса — не конституция и не Библия. Я могу менять её на своё усмотрение, корректировать, ориентируясь на интересы конкретных студентов. Мне приятно, когда этот подход даёт плоды. К примеру, одна из моих студенток в прошлом году решила посетить Киев, чтобы увидеть улицы и площади, на которых происходила Революция достоинства. Как раз её курсовой проект был нарративным туром Евромайдана в GoogleEarth. Она построила свой тур с высоты птичьего полёта, а когда сама походила по местам трагических событий, была поражена, насколько концентрированным и открытым для атак было пространство Евромайдана. Такие впечатления нельзя пережить, только изучая историю города по книгам и картам.

Я ставлю перед собой несколько целей. Хочу не только изучать со студентами прошлое украинских городов, но и мотивировать их на самостоятельные исследования, на переосмысление отношения к украинской культуре. Пусть у нашей страны будет больше друзей.