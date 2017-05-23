Рада переименовала Мукачеве

Верховная Рада во вторник поменяла последнюю букву в украинском названии города Мукачево. Город "Мукачеве" стал городом "Мукачево", передает LB.ua.
За это решение проголосовали 234 депутата.
Кроме того, село Буцин Старовижевского района Волынской области переименовано в Буцинь, село Дубка Городенковского района Ивано-Франковской области переименовано в Дубки.
Ряду населенных пунктов депутаты отказали в переименовании. Среди них - село Чубовка Смелянского района, которое до декоммунизации было Ленинским. Его жители просили изменить название на Ленское.
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Не было переименовано также село Великие Прицки, известное как историческая родина американского семейства Притцкер (владельцы сети гостиницы Hyatt и промышленного конгломерата Marmon Group). Жители просили поменять украинское написание с "Прицьки" на "Пріцьки".