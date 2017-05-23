Евровидение-2017 посмотрели 180 млн телезрителей

Песенный конкурс "Евровидение-2017", проходивший в Киеве, посмотрели более 180 млн телезрителей. Об этом пишет УНИАН, со ссылкой на данные Европейского вещательного союза.

Этот показатель ниже по сравнению с 2016 годом из-за того, что Россия не транслировала конкурс в 2017 году. При этом просмотр финала конкурса онлайн вдвое превысил прошлогодний показатель Стокгольма.

Количество зрителей также увеличилось в некоторых европейских странах. В Португалии, где конкурс смотрели 32,5% населения, был превышен рекорд 2008 года. Италия на 15% увеличила аудиторию по сравнению с прошлогодним Евровидением. На Апеннинском полуострове конкурс смотрели 3,6 млн телезрителей. В Исландии музыкальное соревнование посмотрели 98% населения.

Украина побила рекорд по просмотрам с конкурса 2009 года, который проходил в Москве. Евровидение-2017 посмотрели 1,5 млн украинцев (18,8% аудитории).

Напомним, участники Евровидения рассказали о мифах украинцев и реальности Европы.