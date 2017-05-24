Для этого им понадобились камера, принтер и контактная линза

Группа взломщиков смогла обмануть сканер радужной оболочки глаза в Samsung Galaxy S8 и разблокировать смартфон. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Motherboard.

Несмотря на то, что радужка человеческого глаза уникальна и ее невозможно воспроизвести, хакеры смогли обмануть сканер с помощью камеры, принтера и контактной линзы.

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Они сфотографировали пользователя в ночном режиме и распечатали инфракрасное изображение. Чтобы придать глазу немного глубины, они поместили на распечатку контактную линзу, после чего им удалось разблокировать смартфон.