В России умер внук Сталина

В Москве в ночь на 24 мая 2017 года умер режиссер театра Российской армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина - Александр Бурдонский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Режиссер умер в больнице после тяжелой болезни сердца.

"Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будет известно позже", — сказал представитель театра.

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Александр Бурдонский — советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Бурдонский - старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина и Галины Бурдонской. Он родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве. Внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина окончил суворовское училище, а затем режиссерский факультет ГИТИС.