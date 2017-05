Uber вернет миллионы долларов таксистам Нью-Йорка за допущенную ошибку

В Нью-Йорке c Uber работает свыше 50 тыс. водителей

Разработчик сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. заявил о том, что неправильно рассчитывал размер своей комиссии, в результате чего нью-йоркские водители, работавшие с компанией, потеряли десятки миллионов долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The New York Times.

Компания пообещала изменить порядок расчета и полностью вернуть водителям потерянный заработок.

Uber сообщила, что брала комиссию со всей суммы, которую платит пассажир, в то время как должна была получать процент от оплаты без учета налогов. Например, если пассажир платит за поездку $20, из них $2 приходится на налоги. Uber рассчитывала свою комиссию от полной суммы - $20, в то время как должна была получать свою долю только с $18.

Несмотря на то, что в масштабах одной поездки изменение итогового платежа получается незначительным, в совокупности по городу и учитывая, что неправильные расчеты велись с ноября 2014 года, сумма получается гигантской, отмечает CNN. В Нью-Йорке c Uber работает свыше 50 тыс. водителей.

"Мы обязуемся как можно быстрее выплатить каждому водителю каждый пенни, который им причитается, плюс проценты", - говорится в заявлении регионального директора Uber в США и Канаде Рэйчел Холт.

В среднем компания вернет таксистам по $900. На получение компенсации вправе претендовать любой водитель, сотрудничавший с сервисом после 2014 года.