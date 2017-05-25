Ущерб от кибератаки WannaCry оценили в $1 млрд

С учетом масштабных простоев в работе крупных организаций по всему миру и других составляющих

Общий ущерб от масштабной хакерской атаки с использованием вируса WannaCry составил 1 миллиард долларов. В такую сумму оценила ущерб американская компания KnowBe4, специализирующаяся на кибербезопасности, сообщает 112 Украина со ссылкой на McClatchy.

"Предварительная сумма ущерба, нанесенного WannaCry всего за первые четыре дня, превысила $1 млрд, если учитывать вызванные этим масштабные простои крупных организаций по всему миру", - заявил глава KnowBe4 Стью Сьюверман.

При этом уточняется, что в общую оценку ущерба вошли потеря данных, снижение производительности, простои в работе, судебные издержки, репутационные ущербы и другие факторы.

По данным компании, всего WannaCry поразил от 200 тыс. до 300 тыс. компьютеров в по меньшей мере 150 странах. Эксперты не исключают, что в будущем могут быть новые подобные атаки.

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Напомним, 12 мая масштабная хакерская атака вывела из строя более компьютеры около 200 тыс. пользователей в 150 странах. Злоумышленники вымогали от $300 до $600 в биткоинах для разблокировки данных.

Распространение вируса-вымогателя Wanna Crypt удалось приостановить на следующий день.