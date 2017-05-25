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Главная » Общество » Опрос За вами пришли. Спецоперация МВД и военной прокуратуры – что это было
<span class="label red">Опрос</span> За вами пришли. Спецоперация МВД и военной прокуратуры – что это было
Фото: npu.gov.ua

Опрос За вами пришли. Спецоперация МВД и военной прокуратуры – что это было

Фокус предлагает читателям поделиться мнением о спецоперации по задержанию налоговиков-коррупционеров

25.05.17 413
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Нацполиция совместно с военной прокуратурой 24 мая провела масштабную антикоррупционную операцию. В 15 областях страны одновременно прошли более 400 обысков у сотрудников налоговой службы. Их подозревают в том, что при министре налогов и сборов Александре Клименко, они содействовали работе «налоговых площадок», позволявшим уйти от уплаты налогов. Нанесённый государству ущерб оценили в 96 млрд грн.

Во время операции задержали более двух десятков высокопоставленных налоговиков, при обысках у них нашли $5,5 млн наличными, несколько килограммов золота и ювелирных изделий. «У нас сегодня отличное настроение! – отрапортовал в Facebook глава МВД Арсен Аваков. - Это хороший ответ на упрёки, что «полиция и прокуратура, мол, «берёт» только мелких сошек, исполнителей»… Просто некоторые большие операции требуют определённого времени на подготовку и организацию. Зато потом всё происходит быстро и чётко».

Украинцы, давно ждущие, когда накажут чиновников-коррупционеров времён Януковича, восприняли известие с энтузиазмом. В то же время, не все поверили в то, что проведение спецоперации в день годового отчёта генпрокурора Юрия Луценко перед парламентом – совпадение. Некоторых насторожило заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о том, что операция стала возможной благодаря содействию опального главы ГФС Романа Насирова, находящегося под следствием.

Фокус предлагает читателям поделиться мнением о спецоперации по задержанию налоговиков-коррупционеров, выбрав те утверждения, с которыми они согласны.

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