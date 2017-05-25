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Главная » Общество » В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева

В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева

В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева
Фото из открытых источников

Годовщина основания столицы будет праздноваться 27-28 мая

25.05.17 80
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Киев 27 и 28 мая будет отмечать 1535-ю годовщину своего основания. По этому поводу в столице будет проведен 30 общегородских и 150 районных мероприятий, сообщает пресс-служба КГГА.

С 25 мая начнутся праздничные мероприятия на Софийской площади – здесь всех желающих будут ждать дни танца, музыки и пения.

26 мая уже в третий раз состоится международный фестиваль Anne de Kiev Fest под эгидой ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и КГГА. В рамках фестиваля запланированы оперный концерт "Четыре Королевы"; демонстрация видеооперы "Анна Ярославна" и фильма-оперы "Ярослав Мудрый". Также будет заложен Сквер франкофонии имени Анны Киевской, где презентуют сорт роз из Франции, выведенный специально в честь королевы Анны Киевской.

27 мая из парка Тараса Шевченко в 17:00 стартует праздничное шествие, которое закончится массовым исполнением гимна столицы "Как тебя не любить, Киев мой".

В течение всех выходных, 27 и 28 мая, в парке "Победа" зрителей ждет интересная разножанровая концертная программа и большое количество интерактивов – танцевальные соревнования, мастер-классы для всех желающих по сальсе, латине, фламенко, восточных танцев, школы боевого гопаку и тому подобное. Зрелищным событием в эти дни станет городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром", в котором в этом году будут соревноваться более 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины.

Также, 27 и 28 мая на Контрактовой площади состоится III Фестиваль Культуры Народов Подола. Гости ознакомятся с историей жизни каждого народа на Подоле, попробуют блюда национальной кухни, примут участие в конкурсах и викторинах. Детей ждет насыщенная развлекательная программа, мастер-классы по изготовлению десертов.

Детальный план мероприятий.

Суббота, 27 мая

08:00 - Соревнования по велосипедному спорту "Race Horizon Park Maidan"

08:30 - "Kiev Euro Marathon"

09:00 - Фестиваль "Территория творчества"

09:00 - Фестиваль воздушных змеев "Змеерия – 2017"

10:00 - Проект "Киев, я люблю тебя!"

10:00 - Фестиваль культуры народов Подола

12:00 - Фестиваль "Этнический веночек на Контрактовой"

12:00 - Парусная регата

13:00 - "Кубок столицы" по спортивному ориентированию

13:00 - Соревнования по велосипедному спорту "Horizon Park Women Challenge"

20:00 - Открытый кубок города по воздухоплавательному спорту

Воскресенье, 28 мая

08:00 - "Кубок столицы" по спортивному ориентированию

08:00 - "Пробег под каштанами"

10:00 - Проект "Киев, я люблю тебя!"

10:00 - Фестиваль культуры народов Подола

10:00 - Соревнования по велосипедному спорту "Race Horizon Park Classic"

13:00 - Фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром"

15:00 - Чемпионат с семейного спорта

16:00 - Турнир по кикбоксингу "АРКА – 2017"

 

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