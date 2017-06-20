Гибридные активисты. Почему в Украине непрестижно быть политиком

Последние 25 лет независимости успешными социальными ролями в Украине считались те, что приносили материальное вознаграждение и власть, а значит, влияние и возможности

Недавно я попала на вечеринку к подруге. Знакомясь, многие часто начинали историю о себе с рассказа о социальном, благотворительном или урбан-проектах, в которых они участвуют как организаторы или волонтёры. Показательно, что при этом почти каждый из них имел постоянную работу архитектором, маркетологом или менеджером, и часто с хорошим заработком. Почему же сегодня представление себя у активных украинцев начинается не с престижной должности или хорошей зарплаты, не с демонстрации часов или дорогих брендов одежды, а с позиционирования себя как социального или культурного активиста? Как, когда и почему произошла эта смена престижности социальных статусов в Украине?

Последние 25 лет независимости успешными социальными ролями в Украине считались те, что приносили материальное вознаграждение и власть, а значит, влияние и возможности. Например, достижение таких ролей, как политик, судья или бизнесмен гарантировали определённый уровень жизни и защищённость, а значит, способность быстро реагировать на неожиданные проблемы и кризисы.

Условная стабильность воспринималась как заманчивая цель, несмотря на то, что выборы, которые делались на пути достижения к ней, могли быть неэтические, сомнительные, а порой и криминальные. Такая роль отрицала образование как ключ к успеху. Требовались другие навыки и способности. В приоритете являлись хитрость, скорость реакций, умение договориться и жить моментом, не думая о завтрашнем дне.

Иерархическая "стабильность" прошлого

В иерархической системе общества прошлого количество мест на олимпе пищевой цепочки всегда ограничено, поэтому те, кому удавалось закрепиться, отчаянно строили барьеры для новичков, тем самым максимально укрепляя иерархию в обществе. Такой принцип позволял легче управлять людьми. В утопических фильмах нашего времени ("Дивергент", "Посвящённый") "идеальная" модель показывается как общество, в котором за каждым закреплена чёткая социальная роль. Без возможности выбора и социальных лифтов. "Другие" не приветствуются, ведь тогда рухнет стабильность, а значит, наступит неизвестность.

Новые возможности, пришедшие с развитием технологий, позволяют просто "обойти" традиционную иерархию. Выстроить свой путь к успеху, не атакуя старую модель напрямую, а создавая альтернативы, которые её нивелируют. Например, учиться или работать в науке сегодня считается перспективным. Быть папой, который ухаживает за своим ребёнком с первых дней, — вызывает уважение. Запускать свой проект вместо того, чтобы идти работать в международную компанию, — престижно и заманчиво.

800 проектов зарегистрировано на карте стартапов по всей Украине

Современный мир меняется. Нарастание глобализации, развитие технологий и научные открытия — скорость изменений сегодня настолько высока, что никто точно не знает, что может произойти в будущем. Но то, что очевидно для многих уже теперь, — происходит смена парадигмы мышления, меняются ценностные ориентиры, размываются принятые ранее нормы. В этом смысле украинское общество не исключение.

В своей книге "Конец власти" Мойзес Наим пишет, что власть и влияние переходит от мускулов к интеллекту, от корпораций к стартапам, от диктаторов к людям на площадях и в виртуальных пространствах.

Так происходит и в Украине.

По данным InMind, 62% украинцев рассматривают знания как инструмент достижения успеха. Только на карте стартапов mappedinua.com зарегистрировано порядка 800 проектов по всей Украине.

Мы вместе

"Я капля в океане" — таким был один из слоганов Евромайдана. Несмотря на отсутствие гарантии защищённости и безопасности, украинцы осознали, что защиту и влияние можно обеспечить себе краутсорсингом, то есть объединившись.

Параллельно нарастающая диджитализация также внесла коррективы в понятия "власть" и "влияние". Социальные сети стали инструментом, позволяющим быстро распространять идеи и объединять людей со схожими интересами и целями.

Как говорит психолог Елена Небосклонова, "если у человека выработана способность преодолевать трудности разными путями, то он менее подвержен кризисам и стрессам". Возможность влиять на ситуацию разными способами и приводит к чувству безопасности и уверенности в своих силах.

В результате, благодаря ценностным изменениям, произошедшим в мышлении украинцев во время Евромайдана, произошло перераспределение и переосмысление значимых социальных ролей.

По данным Trend watching Ukraine, за последние годы в Украине гордость и уважение стали вызывать те украинцы, которые, несмотря на обстоятельства (война, кризис, переселение, ограниченные возможности), продолжают ответственно и профессионально подходить к выполнению своих задач. Украинцы начинают осознавать, что если раньше и стоило ждать, когда придёт время для запуска своего проекта или компании, то сегодня это больше не имеет смысла. Время пришло.

Время перемен

62% украинцев рассматривают знания как инструмент достижения успеха

Ресторатор Игорь Сухомлин на своей странице в Facebook писал, что кризис — время, когда остаются только честные и ответственные предприниматели, ведь в этот момент клиенты уже не готовы закрывать глаза на недочёты.

В результате именно кризис научил украинских предпринимателей подходить к бизнесу более ответственно. Теперь компании налаживают прозрачные бизнес-процессы, предоставляют отчётность и более открыты к отзывам и критике в социальных сетях.

Украинцы, которые в 2014 году часто покупали продукты made in Ukraine, не обращая внимания на качество, теперь помимо высокого качества требуют и профессионального сервиса.

Некоторые социальные роли в Украине также подверглись переосмыслению.

Например, поменялась роль военного в Украине — равнодушное отношение сменилось гордостью и уважением. Сеть заведений с приставкой veterano (Veteranopizza или Veteranocoffee), в которых работают только бывшие участники АТО, активно растёт и получает поддержку населения. Теперь военный воспринимается как защитник, взявший на себя ответственность защищать каждого украинца, несмотря на неспособность государства обеспечить его всем необходимым.

Трансформировалась и роль волонтёра. Ими становятся не только неопытные студенты, но и украинцы-профессионалы, обладающие навыками, способными эффективнее реализовывать проекты помощи пострадавшим и нуждающимся.

Гибридным ролям быть

В структурированном и жёстко иерархичном обществе социальные роли помогали понять, что ожидать от человека.

Сегодня можно наблюдать появление новых и гибридных социальных ролей — тех, которым присущи качества, стиль поведения и образ жизни двух-трёх разных ролей. Теперь 15-летний тинейджер может вполне оказаться молодым стартапером, успешный бизнесмен — выглядеть как творческий человек в сланцах, на лонгборде и с рюкзаком за плечами, а почтительный возраст больше не является помехой для ведения активного образа жизни или начала новой карьеры. Вспомнить хотя бы Галину Герасимову, которая в свои 70 стала моделью для украинского издания L’Officiel.

Американский писатель Элвин Тоффлер в своей книге "Шок будущего" ещё в 70-х годах рассуждал об образах жизни, которые вскоре могут продаваться как товары в магазинах, с подобранными к каждому стилем, ценностями и поведением.

Общество, в котором любой сможет примерить то, что ему нравится, и менять себя "по сезону", уже не за горами.

В Украине мы наблюдаем пока только появление большего разнообразия социальных ролей и моделей поведения. Но для того чтобы достигнуть влияния и успеха, теперь необязательно следовать одной дорогой, как того требовало традиционное общество, — можно выбрать свою.

Размывание требований, предъяв­ляемых к социальным ролям и их оцениванию, приводит к тому, что за человеком невозможно закрепить ярлыки "успешный" или "неудачник", полагаясь только на его статус в обществе, а значит, быть успешным теперь может каждый.