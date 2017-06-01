- Читайте также: Высокое напряжение. Как будут развиваться политика и международные отношения в ближайшие годы
Инфографика Поколение WTF. Кто вы из социальных супергероев Украины
Фокус составил топ-5 социальных ролей в Украине, представив их в качестве супергероев из компьютерных игр. Суперсилы и миссия какого персонажа близки именно вам?
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6830
- Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4199
- Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3566
- Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7800
- Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4107
- Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1380
- Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2154
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 10712
- Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3794
- Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4557
- Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 2827 / 4624
- Сразу после помолвки влюбленных воздушный шар рухнул на землю 2791 / 3298
- Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 2714 / 5941
- Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 2032 / 2730
- Остановка по требованию. Почему бунтуют пассажиры киевских электричек 1982 / 2431
- Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 1783 / 186769
- Главным тренером киевского "Динамо" станет Хацкевич, - СМИ 1632 / 2003
- В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 1428 / 5175
- Кабмин прогнозирует рост средней зарплаты до 7100 грн уже к концу года 1358 / 1485
- Янукович и Азаров не смогут воспользоваться безвизом с ЕС, – МИД 1289 / 1416
- Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 42 / 186769
- Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 24 / 4624
- Сказка о гадком утёнке. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 22 / 1708
- Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 18 / 5941
- Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 8 / 6066
- 60 народных депутатов в мае пропустили 90% голосований, - КИУ 7 / 568
- В России - форменная истерика по поводу итогов референдума в Голландии 7 / 5175
- Самый экологический город Украины - Переяслав-Хмельницкий 7 / 340
- Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 7 / 792
- Соглашение между Украиной и Турцией о поездках по ID-картам вступает в силу 7 / 1103
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.