Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Фокус №21. Лучшие топ-менеджеры Украины
Фокус №21. Лучшие топ-менеджеры Украины

Фокус №21. Лучшие топ-менеджеры Украины

Каким должен быть идеальный менеджер, 10 украинских стартапов для решения проблем климата, прогулка по кинематографическим местам Парижа – анонс нового номера Фокуса

26.05.17 207
000

Каким должен быть идеальный менеджер? Поискам ответа на этот вопрос посвящены тысячи трудов — от написанного более двух тысяч лет назад трактата Сунь Цзы "Искусство войны" до мемуаров топов с мировым именем, составляющих изрядную долю ассортимента книжных магазинов. Но единого мнения на этот счёт так и нет. Можно сказать лишь то, что идеальный менеджер, как и идеальный политик, это человек, умеющий мыслить реалиями конкретного времени и места и внушать свои идеи окружающим.

По рекомендациям сотни экспертов Мария Бабенко, Антонина Бажан и Елена Романюк составили портреты 33 топ-менеджеров, руководящих компаниями в 11 отраслях украинской экономики. Возможно, каждый из фигурантов нашего рейтинга по отдельности и далёк от идеала, но, сравнив их образы, начинающий карьерист наверняка поймёт, к чему ему стоит стремиться.

Более того, Алексей Батурин выяснил, чему могут научить деловых людей любимые украинскими топами писатели, а Дмитрий Слинько разобрался не только в том, чем увлекаются и где отдыхают лучшие руководители страны, но и в том, почему они выбрали именно такие хобби и места для проведения отпуска.

Тему грамотного управления бизнесом продолжает Андрей Ольшевский, который рассказывает, с какими проблемами сталкиваются украинские предприниматели, решившие расширить свой бизнес на Польшу. А Галина Созанская узнала, как украинские стартаперы меняют мир, развивая энероэффективные технологии и помогая решать проблемы доступа к современной медицине и доступному жилью.

Технологиям посвящён ещё один материал свежего номера. Алексей Жмеренецкий разобрался, как продвигается развитие цифровой демократии в стране, выяснил пять главных "перемог" общества в этом направлении и объяснил, почему электронный контроль за чиновниками надо усиливать и дальше.

Впрочем, часть украинцев предпочитает зарабатывать на жизнь куда более приземлёнными способами. Роман Губа прокатился на электричке из Барышевки в Киев и увидел, как ревизоры кладут себе в карман заплаченные за билет деньги, в то время как Укрзализныця жалуется на убыточность пригородных перевозок и сокращает число вагонов в электропоездах.

Но хватит о деньгах. Борис Михайлов, один из самых известных на Западе украинских фотографов, который представляет нашу страну на Венецианской биеннале этого года, рассуждает об эстетике нереспектабельного, о том, чем отличается художник от фотографа, и об умении разглядеть в жизни её истинные смыслы.

Для любителей шума и тусовок Фокус выяснил, где в начале лета пройдут музыкальные фестивали. В июне их будет аж 16, на любой вкус и бюджет — от суперзвёздного Atlas Weekend в Киеве до патриотично-демократичного "Рок Булава" в Переяславе-Хмельницком.

Да и о летнем отпуске самое время подумать. Почему бы не провести его в Париже? Тем более Мария Ещенко детально продумала маршрут прогулки по кинематографическим местам столицы Франции. Одним словом, идей и пищи для размышлений у читателей Фокуса более чем достаточно!

Евгений Гордейчик, редактор отдела Деньги

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из НиколаеваНБУ сделал очередной шаг для удешевления кредитов экономикеУкраинцы стали пессимистичнее, - исследование

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12958
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6557
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3815
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4822
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4506
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 6165
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 6473
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3396
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2419
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2098
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 3147 / 4332
  2. На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 3073 / 3806
  3. Посол ЕС прокомментировал предложение о новом формате ассоциации с Украиной 2309 / 2652
  4. Трамп "подвинул" премьера Черногории во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 1751 / 2208
  5. В ДТП в России погибли шесть украинцев 1414 / 1517
  6. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 1352 / 2092
  7. МИД РФ: Запрет георгиевской ленты в Украине помешает выполнению Минских соглашений 1191 / 1434
  8. Гробы в виде "Сантьяго Бернабеу" предлагают фанатам "Реала" 1171 / 1354
  9. Фильм о Донбассе встретили овациями на Каннском кинофестивале 1058 / 1346
  10. Авдеевский коксохим вышел на полную мощность 986 / 1239
  1. Собака спасла двоих бойцов АТО, прикрыв их собой 30 / 2877
  2. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 14 / 4332
  3. Антонов показал видео демонстрационного полета АН-70 14 / 2092
  4. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 10 / 2908
  5. МТС Украина сменил название 8 / 6797
  6. В КГГА рассказали, как будет отмечаться День Киева 7 / 905
  7. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 7 / 6165
  8. Сенат Нидерландов поддержит ассоциацию Украина-ЕС 30 мая, – Рютте 6 / 274
  9. Генпрокуратура начала расследование передачи газовых сетей Фирташу 5 / 925
  10. На следующей неделе в Таиланд поставят новую партию украинских "Оплотов" 5 / 3806
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.