Фокус №21. Лучшие топ-менеджеры Украины

Каким должен быть идеальный менеджер? Поискам ответа на этот вопрос посвящены тысячи трудов — от написанного более двух тысяч лет назад трактата Сунь Цзы "Искусство войны" до мемуаров топов с мировым именем, составляющих изрядную долю ассортимента книжных магазинов. Но единого мнения на этот счёт так и нет. Можно сказать лишь то, что идеальный менеджер, как и идеальный политик, это человек, умеющий мыслить реалиями конкретного времени и места и внушать свои идеи окружающим.

По рекомендациям сотни экспертов Мария Бабенко, Антонина Бажан и Елена Романюк составили портреты 33 топ-менеджеров, руководящих компаниями в 11 отраслях украинской экономики. Возможно, каждый из фигурантов нашего рейтинга по отдельности и далёк от идеала, но, сравнив их образы, начинающий карьерист наверняка поймёт, к чему ему стоит стремиться.

Более того, Алексей Батурин выяснил, чему могут научить деловых людей любимые украинскими топами писатели, а Дмитрий Слинько разобрался не только в том, чем увлекаются и где отдыхают лучшие руководители страны, но и в том, почему они выбрали именно такие хобби и места для проведения отпуска.

Тему грамотного управления бизнесом продолжает Андрей Ольшевский, который рассказывает, с какими проблемами сталкиваются украинские предприниматели, решившие расширить свой бизнес на Польшу. А Галина Созанская узнала, как украинские стартаперы меняют мир, развивая энероэффективные технологии и помогая решать проблемы доступа к современной медицине и доступному жилью.

Технологиям посвящён ещё один материал свежего номера. Алексей Жмеренецкий разобрался, как продвигается развитие цифровой демократии в стране, выяснил пять главных "перемог" общества в этом направлении и объяснил, почему электронный контроль за чиновниками надо усиливать и дальше.

Впрочем, часть украинцев предпочитает зарабатывать на жизнь куда более приземлёнными способами. Роман Губа прокатился на электричке из Барышевки в Киев и увидел, как ревизоры кладут себе в карман заплаченные за билет деньги, в то время как Укрзализныця жалуется на убыточность пригородных перевозок и сокращает число вагонов в электропоездах.

Но хватит о деньгах. Борис Михайлов, один из самых известных на Западе украинских фотографов, который представляет нашу страну на Венецианской биеннале этого года, рассуждает об эстетике нереспектабельного, о том, чем отличается художник от фотографа, и об умении разглядеть в жизни её истинные смыслы.

Для любителей шума и тусовок Фокус выяснил, где в начале лета пройдут музыкальные фестивали. В июне их будет аж 16, на любой вкус и бюджет — от суперзвёздного Atlas Weekend в Киеве до патриотично-демократичного "Рок Булава" в Переяславе-Хмельницком.

Да и о летнем отпуске самое время подумать. Почему бы не провести его в Париже? Тем более Мария Ещенко детально продумала маршрут прогулки по кинематографическим местам столицы Франции. Одним словом, идей и пищи для размышлений у читателей Фокуса более чем достаточно!

Евгений Гордейчик, редактор отдела Деньги