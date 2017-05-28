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Главная » Общество » Видео Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата

Видео Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата

<span class="label red">Видео</span> Ко Дню города в Киеве состоялась парусная регата
Скриншот

Участие в соревновании приняли крейсерско-гоночные яхты

28.05.17 219
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27 мая в столице состоялась парусная регата, посвященная Дню Киева. Киевская федерация парусного спорта организовала уже традиционную парусную регату и Чемпионат города Киева среди крейсерско-гоночных яхт, об этом сообщают Українські Новини.

Стартовала регата от причала №6 Киевского речного вокзала (возле церкви Св. Николая). Перед началом провели контрольный обзор яхт.

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