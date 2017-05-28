Звезда N6946-BH1, за которой астрономы наблюдали в течение нескольких лет, внезапно исчезла. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на передает NASA.

N6946-BH1 располагалась на расстоянии 22 миллионов световых лет от Земли в спиральной галактике NGC 6946.

Ученые не знают точных причин, по которым небесное тело пропало. Наиболее вероятная версия – превращение N6946-BH1 в черную дыру. Ранее в NASA были уверены, что звезда взорвется как сверхновая.

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В 2007 году астронавты обнаружили на поверхности звезды яркую вспышку. Через два года была зафиксирована менее яркая, а в 2015 году ученые нашли на месте звезды лишь источник инфракрасного излучения.