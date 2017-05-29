Два гектара для красных вождей. Зачем Киеву Музей монументальной пропаганды

Столетие Октябрьской революции в Украине отметят с декоммунистическим размахом. Осенью в Киеве на территории ВДНХ начнёт открываться первый в Украине Музей монументальной пропаганды

Одним законом о декоммунизации Украине не перевернуть страницу коммунистического прошлого, так, чтобы Never again! — уверены авторы идеи создания музея. Тут нужен масштаб, подобный советскому. Победить монстра можно возведением в абсурд его пропагандистского оружия. Заодно удастся как-то обозначить туманности судьбы расписанной в стиле соцреализма ВДНХ, а ныне Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

"Подход к декоммунизации — это изменение смыслов. ВДНХ вызывает абсолютно чёткие ассоциации со страной Советов. Созданием такого музея мы закрываем все вопросы, связанные с декоммунизацией этого комплекса. Именно поэтому он так важен", — убеждён Максим Яковер, сооснователь Фонда исследования монументальной пропаганды.

Выставки достижений народного хозяйства создавались во всех крупных городах как один из самых мощных инструментов пропаганды: все идеологически выверенные элементы, работающие на благо славного социалистического будущего, съезжались сюда, чтобы соревноваться по части народных достижений. Или мифов о них.

"ВДНХ был объектом пропаганды не только для граждан СССР, но и для иностранцев. Большая часть зданий здесь представляет собой историческую ценность и является по сути элементом этой монументальной пропаганды. Открытием музея мы сможем провести жирную черту под страшным историческим прошлым Украины и даже под веком коммунизма, для того чтобы идти к новым перспективам", — воодушевлён будущим Евгений Мушкин, исполняющий обязанности директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

"Ильичи", миллионами создаваемые по раз и навсегда утверждённому образцу, тут не подойдут. Сохранения в музее удостоятся только истуканы с претензией на поиск и творческий непокой

Постаменты, бюсты и памятники, монументальные композиции, сделанные с ленинской искрой вдохновения, будут расположены на площади в два гектара — в парковой зоне, в центре современной ВДНХ. "Такое ощущение, что под нас эта площадь и готовилась 60 лет назад", — смеётся Евгений Мушкин.

Музей монументальной пропаганды задуман как две большие экспозиции — открытая (скульптуры, памятники) и закрытая, где разместятся архивные материалы, картины. Проект благотворительный, на его создание потребуется 15–20 млн грн, — говорят организаторы. Пока удалось собрать около 13% запланированной суммы.

"Сегодня напряжение в социуме не спадает из-за неотрефлексированности и неосмысленности наследия советского периода, — рассуждает арт-менеджер проекта Владимир Кадигроб. — И публичное пространство современного украинского города является полем конфликта памяти. Цель этого проекта — десакрализация объектов советской пропаганды, преодоление последствий культурной травмы через общественный диалог и сохранение исторической памяти. Это исследование, открытое пространство для осмысления прошлого и площадка для дискуссий".

Какие именно экспонаты украсят музей, будет решать экспертный совет. "Ильичи", миллионами создаваемые по раз и навсегда утверждённому образцу, тут не подойдут, — единодушны взыскательные арт-менеджеры. Сохранения в музее удостоятся только истуканы с претензией на поиск и творческий непокой. Ведь, как известно, суровая правда нашего недавнего творческого прошлого такова, что каждому художнику, чтобы считаться таковым, необходимо было написать сотню портретов Ленина — "В Шушенском", "В разливе", в иных местах. Скульптору — многократно изваять вождя, поэтам — убедить партию и правительство в приверженности коммунистическим идеалам десятком-другим стихотворений по лекалу "я Лениным дышу". То есть в принципе недостатка музейный фонд испытывать не должен.

Экспонаты для украинского музея будут предоставлять местные органы власти со всех концов декоммунизированной родины, а также частные коллекционеры. Например, уже известно, что 8 киевских экспонатов интересны музею. Среди них — памятник комдиву Гражданской войны 1918 года Николаю Щорсу. Который "шёл под красным знаменем с обвязанной головой и кровью на рукаве" в одной трагической песне пионерских лет. Пока Щорс защищён от демонтажа как объект культурного наследия, но мы-то знаем, что иногда случается по ночам с бронзовыми коммунистами. Тем более с теми, чьи строгие черты лица призваны передать железную волю красного офицера. "Во время подготовки проекта у нас родился мем: Щорса два раза не перевозят. Его нужно перевезти один раз для дальнейшего почитания желающими, только уже в надёжное место", — говорит Владимир Прокопив, инициатор проекта, глава опекунского совета, заместитель мэра Киева, секретарь Киевского городского совета.

Памятник чекистам из Голосеевского района невозможно демонтировать без потерь для идеологического изваяния, поэтому попасть под охрану музея не получится. Точного списка памятников, которыми откроют музей, пока не существует, ведётся работа.

"В этом году мир будет отмечать столетие октябрьского переворота, столетие создания тоталитарного государства, и нам важно открыть музей именно в этом году. Комплекс дополнит картину того, как формировался коммунистический режим, это станет ценным свидетельством не только для Украины, но и для многих других стран", — убеждён Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти.

Некоторые страны бывшего социалистического лагеря — Латвия, Эстония, Польша — давно организовали у себя похожие музеи. Украинская дань антикоммунистическому прошлому, судя по всему, действительно будет монументальной. И ближе к красному столетнему октябрю мы узнаем, какими текстами инициаторы проекта сопроводят экспозицию и какие сны будут видеть посетители нового музея.