Геращенко требует заблокировать сайты ОРДЛО в Украине

Первый вице-спикер и уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко считает, что необходимо заблокировать все сепаратистские сайты. Об этом она написала в Facebook.

"Следующий этап – заблокировать все сайты ОРДЛО как такие, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметила она.

По ее мнению, заявление президента Франции Эммануэля Макрона на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции относительно пропагандистского характера российских ресурсов Russia Today и Sputnik является отличным аргументом для всех европейских чиновников и структур, которые делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны РФ против всего цивилизованного мира.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для блокирования данных сайтов со стороны всех без исключения провайдеров может понадобиться время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова заявила, что теоретически технически ограничить доступ к некоторому количеству ресурсов можно, но на практике это ограничение можно будет легко обойти.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил, что обязательно будет выполнять соответствующее решение в пределах своих полномочий и компетенций в соответствии с решением СНБО.

В СБУ заявили, что вместе с другими правоохранительными органами разрабатывают изменения в законодательство Украины по механизму блокирования подпавших под санкции интернет-ресурсов, а значительная часть интернет-провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.