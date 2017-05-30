Легендарный британский певец Стинг приедет в Киев с новым альбомом

Мировое турне легендарного британского музыканта Стинга 57th&9th World Tour стартовало в Северной Америке, побывало в Европе, теперь проходит в Центральной и Южной Америке, а затем направится в Азию. Об этом сообщает УНИАН.

После этого Стинг вернется в Европу для выступлений летом на фестивалях и продолжит осенний тур шоу в Украине, Австрии, Болгарии, России, Литве, Польше, Венгрии и Македонии.

В туре 57th & 9th World Tour Стинга сопровождает группа из трех музыкантов, в том числе его давний гитарист Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные) и Руфус Миллер (гитара). Специальные гости – певец и композитор Джо Самнер, а также аккордеонист Перси Кардона, который регулярно выступает с The Last Bandoleros.

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57th & 9th – 12-ый студийный альбом Стинга и его первая работа в стиле рок/поп за последние десять лет. Десять песен, входящих в альбом, представляют широкий диапазон музыкальных стилей: от пронзительного гитарного сингла I Can not Stop Thinking About You до ритмичного хита Petrol Head и гимна 50 000.