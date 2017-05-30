BlessU-2 читает Библию и может благословлять прихожан

В храме немецкого городка Виттенберг установили робота "BlessU-2", который читает Библию. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Daily Mail.

Робот может излучать свет "ладонями", а также благословлять прихожан женским и мужским голосами. Туловище "BlessU-2" оснащено сенсорным монитором для выбора типа голоса и благословения.

Кроме того, каждый желающий с помощью робота может напечатать благословение на бумаге.

"Это эксперимент, который должен вдохновить на дискуссию", - говорит пресс-секретарь церкви Себастиан фон Герен.

Напомним, первый в мире робот-полицейский по имени Robocop был официально зачислен в ряды полиции Дубая.