В США создали самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла 117 м, предназначенный для запуска космических ракет-носителей. Об этом сообщает Громадське.
Самолет впервые вывели из ангара в пустыне Мохаве штата Калифорния в среду, 31 мая.
Он предназначен для запуска с высоты 9,1 тысяч метров космических ракет-носителей. У самолета 28 колес и 6 реактивных двигателей. Весит судно 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.
Самолет не предназначен для перевозки пассажиров.
Ракеты, способные доставлять небольшие спутники на орбиту, располагаются под самолетом.
Первая демонстрация запуска запланирована на 2019 год.
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