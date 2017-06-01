Первая демонстрация запуска запланирована на 2019 год

В США создали самолет Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла 117 м, предназначенный для запуска космических ракет-носителей. Об этом сообщает Громадське.

Самолет впервые вывели из ангара в пустыне Мохаве штата Калифорния в среду, 31 мая.

Он предназначен для запуска с высоты 9,1 тысяч метров космических ракет-носителей. У самолета 28 колес и 6 реактивных двигателей. Весит судно 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.

Самолет не предназначен для перевозки пассажиров.

Ракеты, способные доставлять небольшие спутники на орбиту, располагаются под самолетом.

Первая демонстрация запуска запланирована на 2019 год.