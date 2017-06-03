Сегодня, 3 июня, во Львове прошла церемония прощания с экс-главой Украинской греко-католической церкви Любомиром Гузаром.
4 июня кортеж с телом Блаженнейшего Любомира прибудет в Киев в Патриарший собор Воскресения Христова.
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В Киеве 5 июня кардинала похоронят в Патриаршем соборе, строителем которого он был.
Напомним, 31 мая на 85-м году жизни умер глава Украинской греко-католической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар.В 2005-2011 годах он возглавлял УГКЦ.
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