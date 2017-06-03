На Одесчине госпитализированы 19 детей из-за вспышки гепатита А в приюте

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в детском приюте "Центр психолого-социальной реабилитации для детей" зафиксирована вспышка Гепатита А. Госпитализированы 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Детей доставили в Белгород-Днестровскую центральную районную больницу. У троих госпитализированных лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 - остаются под наблюдением. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

Директор департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный отметил, что для локализации и ликвидации вспышки гепатита специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, контактировавшими с госпитализированными, установлено медицинское наблюдение. Полясный добавил, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области изучает причины и условия, которые привели к возникновению и распространению инфекционной болезни.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, около 325 млн жителей планеты являются носителями хронической инфекции, вызванной вирусами гепатита В или С.