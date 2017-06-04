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Главная » Общество » Украинский журналист получил престижную американскую премию за борьбу с коррупцией

Украинский журналист получил престижную американскую премию за борьбу с коррупцией

Украинский журналист получил престижную американскую премию за борьбу с коррупцией
Денис Бигус / Фото: Новое время

Успехи Дениса Бигуса отметили в Национальном фонде США в поддержку демократии

04.06.17 21
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Украинский журналист-расследователь Денис Бигус стал одним из 5-ти победителей премии Democracy Award-2017, которую присуждает американский Национальный фонд в поддержку демократии. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сайт фонда.

В этом году премия вручается за борьбу с коррупцией.

"Национальный фонд за демократию наградит премией активистов из Афганистана, Анголы, Гватемалы, Малайзии и Украины. Спикер Палаты представителей США Пол Райан и лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступят с речью на презентации 7 июн", - говорится в сообщении на сайте фонда.

Денис Бигус является автором и ведущим программы расследований "Наші гроші".

Напомним, Национальный фонд в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED) — частная некоммерческая организация США, основанная в 1983 году с целью роста и укрепления демократических институтов во всем мире.

Ежегодно, при финансовой поддержке Конгресса США, фонд грантами поддерживает свыше 1000 проектов неправительственных организаций за границей, которые утверждают демократические принципы более чем в 90 странах.

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