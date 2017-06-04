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Фото В Турции обнаружили древний подземный город

<span class="label red">Фото</span> В Турции обнаружили древний подземный город
Древний город в Турции / Фото: dailysabah.com

Древние народы строили подземные города, чтобы спрятаться от захватчиков

04.06.17 265
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В провинции Кайсери (Турция) обнаружен древний подземный город с 52 пещерами. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Dailysabah.

Сначала про пещеру в этом районе властям рассказали пастухи и местные жители, а при исследовании был обнаружен подземный город Белясы.

Обнаруженное селение может стать первым подобным городом в Турции, который имеет более чем 50 пещер. Древние народы строили подземные города, чтобы спрятаться от захватчиков.

Фото: dailysabah.com

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