В провинции Кайсери (Турция) обнаружен древний подземный город с 52 пещерами. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Dailysabah.

Сначала про пещеру в этом районе властям рассказали пастухи и местные жители, а при исследовании был обнаружен подземный город Белясы.

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Обнаруженное селение может стать первым подобным городом в Турции, который имеет более чем 50 пещер. Древние народы строили подземные города, чтобы спрятаться от захватчиков.

Фото: dailysabah.com