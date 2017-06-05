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Видео Робота научили не ронять мелкие предметы

<span class="label red">Видео</span> Робота научили не ронять мелкие предметы
Фото: YouTube

Ученые использовали концепцию глубинного обучения

05.06.17 16
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Ученые из Калифорнийского университета в Беркли смогли обучить робота человеческой ловкости. Об этом сообщает Hyser.

Проблема заключалась в том, что у людей на уровне инстинкта заложено умение взять предмет так, чтобы не уронить его, а у роботов такой способности нет. В связи с этим ученые использовали концепцию глубинного обучения, которая позволила двум манипуляторам брать предметы любой формы с точностью в 99%.

Под глубинным обучением подразумевается вид автоматизированного обучения, когда компьютер получает большой объем данных и учится принимать решения, обрабатывая новую поступающую информацию.

В рамках эксперимента исследователи создали базу данных контактных точек на 10 000 3D-моделях. Всего в ней насчитывалось примерно 6,7 млн точек. После этого данные использовались для создания нейронной сети — системы, в которой компьютер принимает решения подобно человеческому мозгу. Систему подключили к двум манипуляторам и набору датчиков. Ученые дали установке название DexNet 2.0.

Сначала сенсор смотрит на каждый расположенный перед ним предмет, после чего нейронная сеть определяет лучшее место для захвата предмета.

Таким образом робота обучили не ронять различные обыденные предметы, например, чашку, ключ, телефон или вилку.

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