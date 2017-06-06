АМКУ: Вступило в силу решение суда об отмене запрета на продажу алкоголя в Киеве в ночное время

Сегодня вступило в силу решение Хозяйственного суда города Киева, которым Киевский городской совет обязуется выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ и отменить решение об ограничении реализации алкогольных напитков в ночное время. Об этом говорится на странице Административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ в Facebook.

"Сегодня вступило в законную силу решение Хозяйственного суда Киева, которым суд обязал Киевский городской совет выполнить решение административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ, путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объекта торговли в г. Киеве", которым установлен не предусмотренный законодательными актами Украины запрет реализации алкогольных напитков на территории Киева с 23:00 до 10:00 часов", - говорится в сообщении.

Киевский апелляционный хозяйственный суд сегодня отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Киевского горсовета на решение Хозяйственного суда от 10 апреля 2017, которым обязано Киевский горсовет прекратить нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Напомним, 22 сентября 2016 года Киевский городской совет принял решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли Киева с 23:00 до 10:00 (кроме ресторанов). Решение вступило в силу 12 октября.

10 апреля Хозяйственный суд Киева обязал столичный горсовет отменить решение о запрете реализации на территории города алкогольных и слабоалкогольных напитков с 23:00 до 10:00.