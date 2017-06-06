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Главная » Общество » Видео Google Maps будет показывать уровень загрязнения воздуха в городах

Видео Google Maps будет показывать уровень загрязнения воздуха в городах

<span class="label red">Видео</span> Google Maps будет показывать уровень загрязнения воздуха в городах
Фото из открытых источников

Это должно помочь властям определять экологические проблемы в городах

06.06.17 21
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Исследователи из Техасского университета в США разработали оборудование для мониторинга качества воздуха и установили его на два автомобиля Google Street View. Об этом сообщает Популярная механика

"Новый метод позволил визуализировать полученные нами данные, чтобы правительство могло предпринимать меры по улучшению состояния воздуха", – сказал Стивен Хамбург, один из авторов исследования.

По результатам исследований, специалисты создали интерактивную карту на основе Google Maps, которая представляет собой самый подробный из когда-либо созданных отчетов о состоянии воздуха в отдельно взятом городе.

На интерактивные карты нанесены метки красного, оранжевого и желтого цветов, которые позволяют точно определить, где находятся источники загрязнения воздуха.

Авторы исследования говорят, что их карты (оформленные в виде мобильного приложения) могут быть легко "воспроизведены" в других городах, чтобы помочь властям определить экологические проблемы в городе.

Автомобили с закрепленными на крыше устройствами мониторили улицы города Окленд (штат Калифорния) в течение целого года. В общей сложности они проехали 24 000 километров и провели 3 миллиона уникальных измерений воздуха.

Карта также покажет, как меняется состояние воздуха в течение дня, недели и даже времени года. Во многих городах мира уровень загрязненности воздуха варьируется от района к району.

Загрязненный воздух может вызывать множество проблем со здоровьем – от астмы до инсульта и сердечных заболеваний.

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